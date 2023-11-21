股神給兒女的7個忠告

股神巴菲特有一女兩子，他十分愛惜他3名子女，並相信孩子都有自己的未來和獨立的思想，而不是父母的私人財產。在看待財富方面，巴菲特對子女有7個忠告，這對投資者和年輕人都十分有意義，很值得為人父母者，以及教理財的老師剪存、參考。

炒波幅 或成一場空

(1)長期投資。很多人都知道，巴菲特奉行長期投資原則。不少投資者愛炒「即日鮮」，但巴菲特卻認為，抱急功近利的心態難成大事。短期投資或可在短時間內賺到錢，但長遠來看，便恐會撿了芝麻，丟了西瓜，因小失大。「風物長宜放眼量」，父母要培養子女具有長遠眼光。

巴菲特持有一隻股票從不少於8年，他認為對股票短期預測，就像勿讓孩子沾手毒品一樣，而了解長期持股重要性的才是真正懂得投資的人。他忠告不要在短期內追逐市場波幅，因會蝕手續費，到頭來一場空。他以買賣1.5%手續費為例，只要每月進行一次買賣，每年手續費便是18%。如持續買賣8年，費用便高達144%！可見投資者頻繁交易，很可能都只是為他人作嫁衣裳。

巴菲特管理的基金都採取長期投資策略。他認為，即使是資金少，長期投資都有可成。長期投資的好處是，你不必因每天的市場波動，而影響自己的情緒和生活。不過，長期投資須謹慎考慮財務能力，由於部分資金須長期鎖定，若沒有閒錢，這建議便不適合你。因此，長期投資的前提是，要確保自己有足夠的經濟能力或流動資金。

信用卡 有一張就夠

(2)遠離信用卡。今時愈來愈多人負上信用卡債務，消費往往是源於慾望多於需要，而信用卡的超高利息其實是填補了消費慾望和實際需要之間的差距。如果以信用卡消費，容易令人墮入物慾陷阱。

巴菲特忠告年輕人，不要使用信用卡。因為信用卡的利息往往高達18%至20%，如此高息的債務可能會導致破產。更愚蠢的是，有人申請多張信用卡來透支，「借錢梗要還」，世上又怎會有免費午餐？年輕人不要因為有人游說你，或純粹因虛榮心而申請信用卡。巴菲特認為一個人有一張信用卡便已足夠，申請再多的信用卡也只會浪費。

巴菲特形容，信用卡用戶若不能按時還債，就像借高利貸，而不按時還債還會留下不良信貸紀錄。因此，還是保持良好信用為上。部分信用卡奴隸為求享受短暫滿足，反而讓自己長期受苦。

債遲早要還，如果沒有能力消費未來，便只好踏實地善用今天的錢，才可生活得更加坦然。不過，要求年輕人只用一張信用卡會有些難度，父母、老師們要繼續努力。

父與子 借錢計足息

(3)不要輕易欠債。正如信用卡，除非走投無路，巴菲特忠告年輕人，要避免負債，做債仔並不是件光彩的事。今時不少廣告鼓吹提前消費其實是誤導，如果想過好生活，就不要負債。

巴菲特的兩個兒子曾分別向他借錢，巴菲特卻不輕易借給他們。做生意往往需要額外資金周轉或擴張，這便要考慮融資，但巴菲特告誡兒女，不要期望從他那裏得到免費的支持。事實上，大兒子霍華德向巴菲特借錢，也須按銀行當時的利息計算。

巴菲特看似嚴苛，但其實是讓子女學會獨立，學會承擔責任。他鼓勵子女自己找方法，克服困難，而不是倚賴債務，並造成不必要的財務及生活上的壓力和負擔。

他舉例，美國房地產曾不斷升值，甚至吸引了一些沒有固定居所、不衡量自己負擔能力的人去借錢買樓。當時銀行為的是盈利，而不是為無殼蝸牛謀福利。此外，他還忠告年輕人不要借錢炒股。要確保那筆投入的資金是可承受風險，即使有損失，也不會對你日常生活有太大影響。

避「礦難」 熟行才去做

(4)生意不熟不做。做生意冒險無可避免，但並非所有冒險都會帶來成功，有時還可能導致失敗。要減低風險，明智選擇就是做自己熟悉的生意，不要涉足陌生的領域。

當看到兒子開始涉足他不熟悉的業務領域，例如生態環境、可再生能源等時，巴菲特便提醒他，如果要做自己不熟悉業務，便要仔細權衡風險。巴菲特自己就不會投資於不熟悉的股票，尤其是科技股，反而買傳統行業股。

2000年，曾一度被認為是「金礦」的科網股爆破，巴菲特因避過此劫而被封神。巴菲特認為，每個行業都有核心知識，不要冒險於所謂的「金礦」，反而專注於自己熟悉的領域會更佳。「礦難」隨時會發生，掘到金的人畢竟是少數。「不熟不做」尤其適用於剛畢業的年輕創業者，選在熟悉的領域裏創業，成功的機會才會較大。

巴菲特的智慧不獨在投資上，還在培育子女上。然而，他的3名子女都沒有繼承他的衣缽，從事投資。因巴菲特認為父母不應給子女限制他們能力的教條，而是培育他們社會立足的能力。巴菲特強調，子女奮鬥的同時，還要懂得享受生活，這種Work-Life Balance的主張，今時似乎更啱聽。明天續談巴菲特餘下的3個忠告。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)