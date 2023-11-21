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21/11/2023

人才荒 | 國泰渴求所有類型IT專才！推Hackathon比賽受關注：以創新科技解決航空業問題

#網絡保安 #商業 #人工智能 #雲端 #實習 #航空業 #航空 #比賽 #軟件 #阿里雲
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　　疫後航空業復甦力度強勁，除了機組人員外，在整個乘客旅程中舉足輕重的IT人，也是航空業的搶手人才。

 

國泰數碼及資訊科技董事方逸翔表示，近年轉向採用敏捷式開發模式，讓年輕人才了解國泰也有新工作方式，會回應年輕化及創新項目。（張寶燕攝）

 

　　國泰數碼及資訊科技董事方逸翔（Lawrence）形容，疫後的IT人才流失率已下降至「合理水平」，並繼續透過3大計劃：Cathay Hackathon、實習、IT畢業生培訓計劃，招攬及培育新世代IT人才。

 

　　本港各行各業皆面臨IT人手流失問題，國泰也如是。Lawrence透露：「過去兩、三年因為疫情的關係，確實比較多人才流失。惟自從去年尾『開關』後，情況得已改善，現時IT團隊的員工流失率已回落至5至6%。」

 

IT人才荒 渴求所有專長類型

 

　　近年該企不斷探索採用新科技提升服務，他表示，已投入大量資源在技術領域，如採用雲計算技術幫助加速開發流程，在軟件開發方面側重於手機應用程式，並以加強大數據分析能力為基礎，幫助推動生成式人工智能（GenAI）的應用及發展等。

 

　　在當前IT人才荒之下，他直言：「所有類型的IT人才，我們都需要。」例如對網絡保安專才、數據科學家、數據工程師都有很大需求，「尤其是近月以來，需要對應GenAI、LLM（大型語言模型）等發展。」

 

國泰剛舉辦第6屆Cathay Hackathon，圖為冠軍隊伍成員（左起）Naman Tekriwal、Ritika Bagaria與Anushka Purohit。（張寶燕攝）

 

　　在剛過去的周末，國泰舉辦第6屆Cathay Hackathon以培育及尋找IT新血。他指當中也有許多合作夥伴「主打雲計算」，包括AWS（亞馬遜雲端運算服務）、微軟（Microsoft）、Google Cloud、華為、阿里雲。

 

　　而這些Hackathon參加者為本地大學生，來自不同學術背景和各有專長，都有機會與合作夥伴的專家會面交流。

 

　　他分享，「過往5屆的申請者人數，最多那一屆都不超過900人，而今次則超過1,500人。」相信亦反映該Hackathon受年輕人才關注，該公司亦希望藉此招攬更多未來人才。

 

　　Hackathon比賽是由電腦工程師「黑客」（hacker）與「馬拉松」（marathon）兩個概念組成的，參與者要在短時間內彼此合作，用電腦解決問題；Cathay Hackathon則為航空業以創新科技解決問題。

 

　　他補充，今屆活動主題還加入姊妹航空公司香港快運（HK Express），讓參加者也能構思在廉航層面，可以如何提升服務；以及加入貨運主題，讓他們發揮創意。

 

參加者用GenAI 提升客戶體驗

 

　　他亦留意到今年參加者的解決方案在Coding（編程）及設計方面，甚至「與我們IT同事做的質素差不多」。他又指今屆參加者都對如何使用新科技，如GenAI（生成式人工智能）提升客戶體驗，非常了解，懂得以創新方法拆解問題。

 

　　除了比賽，還設有Power Sessions讓參加者了解國泰在空中和地面的運作，探究幕後的作業流程。同時，參加者可透過參與國泰科技夥伴合辦的工作坊，獲得創科及商業知識支援，以提升水平。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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