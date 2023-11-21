  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

21/11/2023

亞洲超星團排名 | 《亞洲超星團》初印象人氣排名出爐！洪欣囝囝張鎬濂打入Top10！丁子朗只排第21

#張鎬濂 #冼靖峰 #丁子朗 #網絡熱話 #微博 #綜藝節目 #黃奕斌 #亞洲超星團
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組 Photo: 大會提供/IG

　　由TVB聯同香港星空衛視打造的全新偶像選秀節目《亞洲超星團》將於11月25日起逢周六晚上8點於翡翠台播出，節目導師陣容非常強勁，節目召集人曾志偉邀得韓國殿堂級偶像 Rain 擔任超星總製作人外，還邀請了蘇志威、程瀟、朱正廷及農夫（C 君、陸永）擔任超星導師。

 

　　《亞洲超星團》先導片於昨日（19日）釋出，為大家介紹65位超星練習生，他們聚首在初舞台錄製現場，現場安排了1-65號的座位，超星練習生要預測網友對自己的「初印象人氣排名」揀選相應座位，希望讓觀眾可從中了解到65位超星練習生的特質與性格。

 

 

　　最終「初印象人氣排名」頭10位分別是奧利、李權哲、譚奕天、鍾駿一、陳鑫昊、尹俊嵐、冼靖峰（Archie）、張勝希、張鎬濂和江信熹。頭十位中，香港代表冼靖峰和張鎬濂分別佔據了第7位和第9位，成績不俗。至於其餘的香港代表排名，分別是第18位的文佐匡（Sean）、第20位的黃奕斌（Hugo）、第21位的丁子朗、第26位的方玉亨、第34位的區珀豪、第 37 位的黃星綽和第44位的余宗遙。獲得第21位的丁丁在節目中坦言：「而家26歲喇，喺呢個節目已經係屬於年紀偏大，我要用我最大能力走到最後，希望可以成團！」獲得第20位的黃奕斌則說：「好驚喜，喺（我）心目中第20位都係好靠前嘅位置。」

 

 

　　人氣勁爆的奧利一出場時，在場選手已經預測他一定是第1位，而奧利則害羞地坐在第7位的座位，最終公布眾望所歸的他排名第一時，現場所有人即時一同歡呼，奧利在第1位的座位坐下時，再害羞地表示自己緊張到腳震，之後他謙稱：「壓力挺大的，覺得自己還沒有到能在第一這個位置的實力，感覺需要更努力，但我會更努力的去坐起這個位置！」

 

 

　　現年17歲的奧利，曾參加韓國男團選秀真人騷《BOYS PLANET》，最終在95位參賽者中排名第26位，成績亮眼。至於第2位的李權哲人氣同樣勁爆，其微博粉絲人數高達 669.1 萬，現年22歲的李權哲於2018年曾參加《偶像練習生》，最終排名第23位，及後以NEXT成員身分正式出道，其中一位隊友是內地女星范冰冰的胞弟范丞丞。至於排名第3位的譚奕天是男團ENONE成員，隊友張勝希和林展爍亦有參加《亞洲超星團》，五官精緻的譚奕天是隊內的顏值擔當。

 

 

轉載自: 晴報

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#張鎬濂 #冼靖峰 #丁子朗 #網絡熱話 #微博 #綜藝節目 #黃奕斌 #亞洲超星團

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk