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21/11/2023

hot talk 1點鐘｜人民幣回勇利股市｜小米績優仍回吐 科企難擺脫績場炒車？｜內房再迎重磅利好 行業至暗時刻已過？

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嘉賓：香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊

 

　　離岸人民幣周一顯著轉強，見3個月高位，帶動港股終止兩連跌，恒指半日再升逾百點，成交亦重上600億元，港股可繼續造好？小米(01810)周一收市後公布業績，第3季虧轉盈，收入按年增0.6%，經調整純利59億人幣勝預期。集團指小米汽車即將進行第2次冬季測試，同時需要加大投入資金，股價今早輕微高開後便調頭向下，皆因市場憂慮小米車發展計劃或影響淨利潤表現？小米由低位12元至今累升約四成，高追水位有限？即將放榜的快手(01024) ，市場關注集團廣告增長趨勢、本季盈利能力會否提升、管理層如何看待股東騰訊(00700)持股等，快手業績前後怎部署？股價近日逆市反覆上升，短線有無機會上試由8月初延伸而下、中期下降軌約62元附近阻力？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/wY_RFdQqrQs

 

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