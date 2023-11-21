MIRROR演唱會│MIRROR公布明年16場演唱會日期！改亞博舉行補場人士要留意日子！主題用「TOUR」字眼疑衝出香港世界巡迴？

MIRROR去年在紅館舉辦演唱會期間，因大型屏幕下墮事件，導致兩名舞蹈員李啟言及張梓峯受傷，令演唱會被逼腰斬。事隔一年多，MIRROR正式再宣布演唱會補場安排，今次演唱會主題跟去年紅館的不一樣，主題為「MIRROR FELL THE PASSION」而且用上「TOUR」的字眼，似乎準備要衝出香港，作世界巡迴演出的準備。演唱會的公演日期，鐵定於明年1月至2月舉行合共16場。

MIRROR經理人公司MakerVille及MIRROR官方IG今晚發出正式公告，宣布明年1月至2月舉辦合共16場演唱會，跟MIRROR去年紅館舉辦的「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT」演唱會主題有所不同，並由原本的12場，成功演出3場，應補場9場，不過今次直接增加至16場，無論場地規模還是場次都有所增強，而MIRROR將會每演三至四場就有休息日。大會亦另附一張「補場演出詳情」的公告，以作相關安排。

《FWD 富衛保險呈獻：MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》

成軍5年 熱情依然

從香港出發 一同見證MIRROR 首個巡迴演出

《FWD 富衛保險呈獻：MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024 · HONG KONG》

日期：2024年1月15-17, 19-22, 24-27, 29-31日 及 2024年2月2-3日（共16場）

時間：8:15pm

地點：亞洲國際博覽館Arena

票價：$1,480／$1,080／$680

主辦及經理人公司：MakerVille

冠名贊助：FWD富衛保險

指定贊助：HKT

聯合贊助：Katch

優先訂票：MIRROR Official Fan Club

特別鳴謝：Citi x The Club／MOX

專心發光：叱咤903

燃起節奏：MOOV

演唱會官方網站：concerttour2024.mirrorweare.com

*成功申請兌換 《 FWD 富衛保險呈獻： MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022 》 補場演出門票的觀眾，敬請留意於2023年11月21日在 MakerVille 社交媒體（@makerville.official）上公布有關演唱會補場之具體安排。

** 有關演唱會優先訂購、公開發售及巡迴演出之最新消息或詳情僅會透過官方平台發放。在此呼籲大家切勿經非官方或未授權之途徑購買門票。