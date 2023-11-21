食水供應 | 全球難題！公共供水管網漏水影響供水+造成浪費！香港水務署用科技改善食水水管滲漏率：由25%降至14.4%！

公共供水管網漏水是全球普遍面對的難題，這不但有礙供水的安全，還會造成水資源的浪費。

內地傳媒於2021年報導，中國部分城鎮水管漏損率達30%，並指全國城市、縣城公共供水管網在2019年漏水量近百億噸，相當於700個西湖的蓄水量（約280萬個奧運會游泳池）。歐洲國家水務協會聯合會（EurEau）則估計，歐洲每年有25%的水因洩漏而流失，相當於數以百萬個奧運泳池的儲水量。例如人口近六千萬的意大利，水管滲漏逾四成，一年便流失了172萬個泳池的水量。只有少數國家，如德國、荷蘭、丹麥水管滲漏在10%以內。

為改善漏水問題，各地都積極應用先進科技。以歐洲為例，當地水管網路龐大，綿延430萬公里（大約是地球和月球之間距離的11倍），要找到洩漏源，尤其在鄉郊甚有難度。一些公司便以聲學系統和智能感測器來實時偵測水流量和水壓，找出問題，而安裝在無人機上的熱感應相機則可探測到地下的洩漏。

內地更為漏水治理訂立硬指標。今年三月，中央揀選了50個城市作為試點，開展公共供水管網漏損治理，為期三年。如果試點的水管滲漏率在2020年高於12%，到2025年便須改善至不高於8%。此外，屆時全國城市公共供水管網漏損率要力爭在9%以內，目標非常進取。

香港也備受水管滲漏問題困擾。水務署自2000年開始進行全面供水網絡管理計劃，分階段於15 年內全面更換及修復3,000 公里水管，而水管爆裂個案也由2000年的 2,500 宗，大幅下降至去年的40宗；同期食水水管滲漏率亦由25%下降至14.4%，並訂定在2030年前把滲漏率控制在10%以下。

水務署有如此佳績，全賴當局在全港的食水分配管網內設立約2,400個「智管網」監測區域，每個區域的管網內均安裝監測和感應設備，記錄水流量及水壓變化等數據，又透過以地理資訊系統（GIS）為核心的「數碼繪圖系統」，收集、存儲、綜合和處理所有供水網絡的地理空間數據。資訊數碼化更方便內部溝通，以監察水管更換及修復工程的最新進度；與其他部門和公共事業機構合作時，資訊流通也更統一和便捷。

公共供水管網漏水是世界長期存在的問題，縱使善用科技能減少水管滲漏的情況，惟要徹底治理本地水管滲漏仍存在不少挑戰，除了山丘地形致供水水壓偏高外，擠擁繁忙的路面也增添維修難度。業內曾打趣指，即使知道哪裏有水管滲漏問題，但日間掘路會引致交通擠塞，夜間操作又有噪音擾民，令維修工程難以獲批，於是有人戲稱當局只好等到水管爆裂，才可維修無阻。因此，政府有需要進一步加強各部門的協作，強化水管監測工作，並妥善安排水管維修工程，這才能有效確保水管滲漏問題得到跟進及改善，進而減少水資源浪費。