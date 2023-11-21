學童自殺3個月內12宗！輕生原因與2件社會大事有關？家長高壓管教反損害親子關係

2016年，港府因應學生自殺個案增加而設立防止學生自殺委員會。事隔多年，近月本港學生自殺個案似乎有上升趨勢，情況引起大眾關注。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝今日（20日）接受電台節目訪問時指，近月出現的學童自殺問題的幅度及深度比2016年嚴重，部分個案亦牽涉年前社會運動及疫情帶來心理影響，認為學校及家長應配合疏導學童情緒。

3個月內12宗學童自殺 遺書揭與社運疫情有關

葉兆輝指從監察系統所見，9月至今本港已有12宗學童自殺個案，從部分輕生學童的遺書及相關研究中得知，有部分個案的成因與2019年社會運動及歷時約3年的新冠肺炎疫情有關。他指出重大社會事件可能令年輕人之間的關係變得疏離，有部分人或選擇在近年移民海外，學童原來的傾訴對象如老師及朋友亦可能因而離去，時近年尾考試季節亦可能增加學童心理壓力。葉兆輝指根據警方提供資料，約7成年輕人輕生個案都沒有精神健康問題紀錄，同時根據過往紀錄，約半數人面臨問題時不會主動尋求協助。

高壓管教或損親子關係

除朋輩及學校支援之外，葉兆輝認為家長在防止學童自殺問題上亦扮演重要角色。要減少對子女造成心理壓力，葉兆輝認為家長不應將子女當成實現自身願望的工具，同時亦不宜採用過於高壓的管教方式。

他分享曾遇過的個案，指家長發現子女沉迷打機時可能生氣至「拔電線」，令雙方情緒更加惡化。葉兆輝指電視遊戲對部分年輕人而言可能重要如「命根」，家長衝動行事或成「出事」導火線，建議家長要以平靜心態處理親子問題。

學童自殺起因眾多 精神科醫學院：或涉學業壓力、社交媒體影響

香港精神科醫學院指根據賽馬會防止自殺研究中心數據，香港在過去10年，每10萬人裏面就有12至14人自殺，同時「自殺」是青少年死亡主要原因之一。醫學院認為近月接連出現的學童自殺個案令人不安，並強調導致學生精神健康問題以及自殘與自殺的因素眾多，其中包括學業壓力、家庭問題、人際衝突及社交媒體的負面影響等，期望教育工作者、家長、醫療人員以至社工能夠多方合作，透過減輕困擾青少年和學生的相關因素和壓力以紓緩問題。