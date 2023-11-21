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21/11/2023

OL穿搭｜秋冬必睇靴子穿搭教學！不同腿型揀甚麼款式能顯腿長？服飾 x 靴子4個好睇配襯法

#皮革 #OL穿搭 #腿型 #乾濕褸 #美拉德 #長靴 #中長裙 #長褲 #秋冬穿搭 #短靴 #靴子 #OL
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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

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    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Marisol, Oggi, Pinterest, Very

　　今年秋冬，持續的Quiet Luxury風潮也延伸到鞋的領域！投資一雙優質時尚又耐用的好靴，絕對合乎經濟原則，即學零失誤選靴及穿搭秘訣。

 

 

 

1. 輪廓

 

修身靴︰

　　厚重型靴近年佔據靴子的主導地位，但從各大時裝秀及極簡主義教母Phoebe Philo最新設計中，慢慢可見苗條輕盈的靴子款式。貼腳款於腳踝至小腿的線條會比較明顯，呈現精緻女性化風格，短靴如Ankle Boot 選高踭才會顯腿長，2.5-3吋方踭最為美觀舒適！

 

 

 

 

闊管靴︰

　　腳踝至小腿呈直線或略為鬆跨的不貼腳款式，不挑腳型，發達小腿即時隱形！近年相當流行常平底、低踭、狗牙底等粗獷感款式，刻意配襯女性中至中長裙突顯反差。闊管靴建議穿1 至 2 吋高度顯腿長，不至過於女性化，容易營造中性風格或突出型格感。

 

 

2. 質料

 

　　低調奢華美學之經典質料，皮革是必然首選，其次是麂皮！ 真皮靴使用壽命較長，長期使用下都不會變形破損，適當保養會呈現出自然而豐富的色彩變化，觀感極佳，在實用性和美感上均有很大的優勢！

 

 

 

3. 顏色

 

　　黑色靴是每年設計師的熱門設計題材，擁有強大的整體配襯能力，與很多顏色都配搭得宜！隨時間變化，穿舊了的黑靴光澤感更佳，是經典入時的 must-have 基本色！

 

 

 

 

　　棕色靴乘著今季「美拉德」風格更加受到熱捧！它有令雙腳顯輕盈的視覺效果，從明亮的駝棕色到濃鬱的紅棕色，配搭不同色彩單品來營造優雅女人味或知性型格造型都輕而易舉。

 

 

 

 

4. 穿搭方式

 

　　夏季衣物︰稍涼的日子，配搭及膝長靴可以延長夏季中長半身裙和連身裙的穿著週期，外搭針織或西裝外套，呈現層次感的女性化配搭。

 

 

 

　　中長裙︰低調奢華美學會出現合身、略寬下擺的裙，除了露出較多肌膚的迷你裙外，其他長度都能賦予精緻感，而中長款與長靴是最佳配搭。

 

 

 

　　長褲︰要打造俐落造型，搭配長褲可謂不二之選！七分褲配短靴、緊身褲配長靴是零失誤的知性穿搭方程式！

 

 

 

　　乾濕褸︰冬季經典造型，以彩色絲巾/頸巾/印花裙作點綴，溫暖又夠帥氣型格！

 

 

 

 

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