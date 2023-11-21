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21/11/2023

狗肉騙案 | 賣「香肉」、平賣乳豬全是毒App陷阱？八達通都有假冒網站？認住這些程式名稱勿安裝！守網者4招提防受騙

#打工仔 #騙案 #Facebook #WhatsApp #毒App #守網者 #八達通 #廣告 #騙徒
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Text: Kennis Wong

　　近日有Facebook專頁「玉鼎」及「掛羊頭賣香肉（正宗）」刊登帖文，疑似出售狗肉，令全港嘩然，警方立即展開調查，結果發現竟然是騙案！正所謂「騙徒手法層出不窮」，最近有不少以廣告吸引顧客下載毒App，即睇警方的「守網者」揭發騙徒用甚麼手法！

 

閱讀更多：騙案新招公開！守網者4招防中伏

 

Android用戶注意！騙徒假賣「香肉」引客下載毒App！

 

　　以毒App入侵Android手機，再盜取銀行存款是最近十分流行的騙案手法！騙徒最新一招就是開設社交專頁借出售「香肉」之名吸引市民上釣，專頁貼上一張「掛羊頭賣香肉」的海報，圖中更有一隻卡通狗，令人不禁聯想店主是不是賣狗肉！

 

　　不過正當大家不齒兼人心惶惶之際，「守網者」公布其實這是一個騙案陷阱！騙徒刊登廣告聲稱出售「香肉」，並設WhatsApp帳號與顧客聯絡。過程中騙徒會要求顧客透過「轉數快」繳付$30訂金，或傳送連結誘使顧客下載名為「送達百貨」的Android 毒App進行訂貨。毒App會要求取得顧客的手機操作權限，並設有虛假銀行登入頁面，誘騙顧客輸入銀行登入名稱、密碼及理財PIN碼，騙徒其後登入銀行其戶口轉走存款。至於iPhone用家由於未能安裝毒App，便會被要求轉帳$30至動物保護組織的捐款戶口，「店主」其後就失去聯絡。

 

（圖片來源：玉鼎Facebook）

 

下一頁：繼續睇仲有咩手法！

 

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