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21/11/2023

生育困難 | 提升男性生育能力法寶：Q10！精子濃度、活躍度Up！補充品怎樣服？哪些天然食有CoQ10？

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  • 利嘉敏

    利嘉敏

    -香港中文大學新聞及傳播學院副教授
    -香港中文大學校長模範教學獎和社會科學院模範教學獎得獎者
    -暢銷書作家，著有《公關學一天課》、《公關公義》、《公關智商》、《逆戰公關》、《提升你的工作智慧》、《做個有水平的女性》、《管理自己才能管理別人》、《互聯網 + 企業公關案例與策略》。
    -香港經濟日報《攻關女子》專欄作家
    -Etnet 《男男女女 嘉.點情趣》節目主持人
    -前新城電台《原來生活好快樂之有危有機》節目主持人
    -創. 天時 START COMMUNICATIONS 行政總裁

    由心理學家轉跑道成為公關教授，再游走學術界、傳媒界和商界之間，繁忙生活中，不忘快活保養身心靈，堅持在人生下半場，儲備健康資本才是人生最重要的事。進行各方面的健康學術研究超過20年，研究報告發表於國際學術期刊和牛津出版社書籍當中。經過超過20年的觀察和研究，發現我們要在保養健康的過程當中，再加上「快活」二字，才能事半功倍、淋漓盡致。

    嘉‧點健康

    逢周一更新

　　上星期開始探討如何提升男士生育能力的問題，提及需要補充鋅（zinc），今日繼續。

 

　　由於男性生育能力這個課題對人類繁衍相當重要，故有很多研究鑚研甚麼東西可幫到手。但目前的研究對一些補充品仍未能下到確實的定論（例如維他命C，對於它能否提升男士的生育能力，有些研究找到正面影響，有些則還未找到有關連），所以此文先不談論這類還未太確定對男性精子數量（sperm count）和精子活力度（sperm motility）是否有效的補充品。除了鋅之外，可能大家意想不到，一般人只以為對心臟和細胞有益的輔酶Q₁₀（Coenzyme Q10；CoQ10），原來對提升男性的生育能力也非常幫到手。

 

　　普羅大眾若聽過CoQ10，一般認知都是它能抗氧化，對心臟、心肌、血管、血壓、細胞、頭痛問題和皮膚都有正面的影響，但其實這個輔酶也能幫助提升精子質素的！Journal of Assisted Reproduction and Genetics 於2013年9月刊登了一個研究報告名為 “Coenzyme Q10 and male infertility: a meta-analysis”的文章，當中提出，口服輔酶Q10（CoQ10）能增加精子濃度及活動力、和改善常規精液參數。

 

　　2019年刊登在Clinical and Experimental Reproductive Medicine期刊裡面的一篇實驗報告 “The impact of two doses of coenzyme Q10 on semen parameters and antioxidant status in men with idiopathic oligoasthenoteratozoospermia （男士不育症）” 發現，當不育男士連續三個月、每天服用CoQ10 200 mg或400 mg的時候，他們三個月後的精子濃度和精子活力度都大大改善，而每日服用CoQ10 400 mg的那組男士又比服用CoQ10 200 mg的那組男士效果更顯著。

 

　　沒有患上男士不育症的，不用服用400 mg 高劑量的CoQ10，一般來說，每天100-200mg 的補充丸已可。又，15歲以下小孩、懷孕或哺乳期間婦女及正在服用warfarin抗凝血藥物不宜食用。天然食物也可有CoQ10的，動物內臟、鯖魚、沙丁魚、三文魚、以及堅果類含有相當高的CoQ10。但若是要提升生育能力的話，食物未必夠所需分量，要用優質補充丸輔助。

 

 

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