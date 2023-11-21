冬天進補吃黑木耳！補氣養血、潤肺止咳，禦寒能力Up！中醫推介3種食法：木耳煮雞酒防手腳冰冷、焗紅棗茶潤燥補氣

天氣持續寒冷，特別適合大魚大肉來禦寒。然而，部分慢性病患者需透過長期清淡飲食來控制病情，與大魚大肉無緣。據張立彤中醫師指出，其實冬天要進補，可以以素代葷，甚至有些素菜不時吃一下，禦寒能力不比肉類差。今期張醫師教大家用黑木耳輕輕鬆鬆暖暖身！

最「黑」食品－黑木耳

中醫學認爲，冬氣通於腎，腎主水，黑色屬水走腎，故民間有「逢冬補黑」之說，意即冬日裡多吃黑色食物，有助強身補腎。黑木耳又稱雲耳，生長在朽木上的一種食用真菌。雲耳是齋菜的常客，其肉質細膩，滑脆爽口，搭配多樣化，營養價值高，被稱為「素中之葷」。

黑木耳性平味甘，歸胃、大腸經，有補氣養血，潤肺止咳，涼血功效，久服能和血養榮，潤肺補腦，益氣強志。黑木耳中鐵的含量極為豐富，常吃黑木耳能養血駐顏，令人肌膚紅潤，預防並改善缺鐵性貧血。

現代醫學研究表顯示，黑木耳的植物膠質體，是一種對人體有益的天然滋補劑。膠質體有較強的吸附力，能吸附停留在人體消化道和呼吸道的灰塵及雜物，使其排出體外，故又被稱爲「血管清道夫」；多食木耳，不僅有助於降低血脂肪、通血管，以及改善心血管疾病。

如何挑選優質黑木耳？

張醫師指，黑木耳有分為質地較軟身的雲耳，以及較硬較長身的白背黑木耳幾種。優質的黑木耳應耳大肉厚，耳面烏黑光亮，耳背稍呈現灰暗，長勢堅挺有彈性，手感輕盈，拗折脆斷，互不黏結。

食用黑木耳注意事項

張醫師提醒，新鮮的黑木耳中含一種物質，會引起日光性皮炎，故新鮮黑木耳不宜食用。木耳有一定的滑腸作用，故脾胃虛寒、消化不良、大便溏瀉者，以及孕婦不宜多吃。

黑木耳食療推介

雲耳金針蒸雞

材料：雲耳3錢、乾金針3錢、嫩雞半隻、紅棗6粒、生薑5片、調味料適量

製法：金針、雲耳用水浸軟，去蒂瀝乾備用；嫩雞洗淨抹乾斬件，加調味料醃約20分鐘，然後拌入其他材料，入碟隔水蒸20分鐘即可

功效：清心安神。

木耳煮雞酒

材料：白背黑木耳1兩、紅棗（去核）8粒、花生1兩、糯米酒（或白米酒）2碗、生薑5片，嫩雞半隻、鹽、生抽等調味料適量

製法：嫩雞洗淨擦乾斬件，木耳泡發切絲，花生洗淨略浸；油鍋加薑片爆香，放入雞件略炒，然後加入酒、水和其他材料，煮滾後轉文火掩蓋燜約半小時，加鹽調味即可

功效：強身祛瘀，養血止血，特別適合適合血虛、冬天手腳冷者以及產後調理食用。

黑木耳紅棗茶

材料：黑木耳1兩、茯苓4錢、紅棗10粒

製法：材料浸洗乾淨後加水適量，煲1至2小時，加紅糖調味

功效：養血潤燥，潔膚除斑，健脾補氣。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。