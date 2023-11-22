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22/11/2023

GLOBAL Wednesday｜美股連升三周 進入超買？｜Nvidia業績勝預期 預警在華收入受限影響大？｜美零售商備戰黑色星期五

#hot talk 1點鐘 #阮子曦 #華富建業證券 #感恩節 #美國聯儲局 #NVDA #加息 #美股 #Nvidia #黑五 #Amazon
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嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監　阮子曦

 

　　最近幾周，投資者對股市的樂觀情緒有所增強。上周標普500、納斯達克和道指連續第三周上升，其中標普500和道指創7月以來最長周線連漲紀錄，納斯達克創6月以來最長周線連漲紀錄，美股已經進入「超買」水平？美國人工智能（AI）晶片巨擘英偉達(NVDA)第3季收入破紀錄達181億美元，按年增長2.1倍，集團預期，第四季收入達200億元，不過公司同時預警，數據中心4分1收入來自中國及中東等其他受美國新出口管制影響的地區，估計有關地區在第4季度收入會大幅下跌，盤後股價要捱沽，投資者該怎部署？惑思恩節、黑色星期五來襲，不過多間零售企業均已發出警告，提醒大家不要冀望太多，今年的假日購物季將不如往年活躍，板塊反而有沽貨憂慮？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/it7UYpLYZUk

 

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