直播帶貨如何可增加銷售額、品牌知名度？3個解說！看香港珠寶展示範！

近年，直播帶貨成為了電商行業的熱門話題，它的興起不僅改變了消費者的購物習慣，也給商家帶來了巨大的商業機會。不少香港品牌也投身於其中，我們也收到過客戶需求進行直播帶貨行銷，可以更直接抓緊機遇打開內地市場，從這種新型商業模式中獲利。

香港珠寶展以直播帶貨提高銷售額

「第38屆香港國際珠寶展」、「第8屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展」及「只想購物節」 成功舉行，展會期間全面開放予公眾人士入場，為展商開拓本地零售商機，同時現場亦推動線上線下行銷模式，利用KOL直播帶貨環節，以生動的解說及銷售方法，助展商加強宣傳。最終直播帶貨反映不俗。

（圖片由作者提供）

在三項展覽期間，現場舉辦多場KOL直播，推廣展商產品，並與觀眾互動。「只想購物節」展商、香港創之傑集團有限公司聯合創辦人及董事歐永榮指出：KOL以互動和具說服力的方式，向客戶講解本公司健康食品的特點。客戶通過直播平台購買產品，再來展會現場取貨，這種O2O（在線線下）購物模式增加了產品曝光機會，同時豐富了客戶的體驗，為公司帶來額外的銷售額。

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可以說，現場的直播帶貨可以實現更多「觀眾」進場觀展，幫助展商品牌增加知名度，接觸更廣闊的客源，促進展商的線上銷售額增長，這種行銷操作也被認為是一種直播帶品牌的行銷方式。新的行銷模式總會帶動新的行銷熱潮，而品牌該如何通過直播行銷帶動品牌，如何將傳統的行銷打法融入直播，從而帶來更長期的品牌效應呢？

將營銷思維融入直播，獲得更長期的品牌效應

1. 把內容創意思維用於直播︰

策略和創意是行銷人最善於發揮的地方，比如製作工藝、創作故事、製作藝術作品、寫段子、做好玩的活動等等，實際上，這些營銷思維都可以通過直播進行開展。像之前我們曾應客戶需求舉辦直播帶貨環節，便在直播過程中加入趣味活動部分，過程中觀看人數也不斷上漲，不少用戶處於好奇心理進行評論互動，讓品牌形象深入使用者心中。

相對於圖文和視頻展示，無疑能夠即時互動的直播行銷形式，更能說服消費者。 我們所負責的客戶品牌也因此獲利，不僅在直播過程中成功在內地打響知名度，銷售額也實現大漲。

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2. 明星直播的「播代言」模式︰

明星直播「播代言」模式也是如今不少官方品牌選擇吸引粉絲觀看的直播模式，而這種新型的代言模式，不僅提供產品的使用場景，而且縮短了明星、商品和消費者之間的距離。明星通過直播和用戶即時互動，這種接地氣近距離的溝通方式，更能夠搶佔消費者的心智。

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不過，想要通過明星代言提升品牌力，就需要長期讓明星將自己的個性賦予品牌，再者就是重複才能讓品牌的特點佔領心智。 這就要求，企業需要進行專場直播和階段性長期直播，以打造品牌的影響力。

3. 通過直播豐富品牌IP的形象︰

品牌IP代表著品牌定位和形象，需要輸出品牌相關的創意內容，或將IP放入展示發揮自己的場景，持續不斷的參與到事件中，讓消費者逐步建立對他的關注、好感，進而產生親密關係，形成對品牌的依賴度。

而直播正在成為品牌IP運營的新手段，對於企業家來講，通過直播直面網友，更能夠體現自己的親和力、專業能力和人格魅力，從而推動企業品牌的知名度。我們營運過的直播現場，便曾專門打造過CEO講解的直播模式，應親和而專業的態度與評論區互動解答，可以為品牌形象加分，同時也能通過互動形式增加粉絲粘性。

當然IP打造並不僅限於CEO。 還有不少品牌虛擬IP以及動物IP等等，比如，阿里的動物園IP聯盟、像迪士尼的米老鼠、海爾兄弟、旺旺的旺仔。通過直播更能夠豐滿IP的形象，賦予IP鮮明的性格特點，同時讓IP走進使用者，拉近與用戶的關係。

對於品牌來說，直播帶貨其實只是一種行銷工具。 比直播帶貨更重要的，是品牌的持續性曝光，建立在消費者心中的品牌影響，長期影響消費者的消費決策，並依靠產品力、體驗、服務、視覺等品牌的力量，迸發強大的競爭力。