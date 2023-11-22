第二戰線：真主黨成伊朗爛頭卒？

自早前阿拉伯聯盟和伊斯蘭合作組織聯合舉行峰會後，它們再組成外長團訪問北京，和中國領導層共同尋求解决加沙危機的方案，其後中國又和金磚國家透過視頻會議商討如何為以巴衝突降溫，會議中也包括沙特阿拉伯和伊朗的代表。沙伊兩國剛復交不久，傳媒焦點自然落在這兩國對以巴問題的態度。

中東地區一直存在三大勢力，以沙特為首的遜尼派力量，和以伊朗為首的什葉派一直分庭抗禮，再加上以色列和美國聯盟的一股勢力，令到該區地緣政治變得異常複雜。不過，大家都想不到，今年在中國調停下，沙伊兩國復交，而在美國力推下，沙特展開和以色列的和解之路，地緣格局重新洗牌。

可是，以色列和哈馬斯之間的衝突又掀起一場中東的大風吹，考驗著沙伊剛修復的關係，而沙特也暫停和以色列關係正常化的進程。但我們必須留意，沙特只表示暫停，不是終止，拜登也指他並未收到沙特任何决定，外交大門仍然大開。如是者，沙伊兩國出現微妙的互動。

伊朗總統萊希暗諷沙特等阿拉伯國家貪圖經濟利益而不制裁以色列，令剛修復的兩國關係再蒙上陰影。(AP)

這可從本月11日阿伊聯合峰會中看到。首先，大家以為沙伊兩位領導人在利雅德會面兼握手，乃是個歷史時刻，可令到峰會變得有其可觀性，結果沒有達成具體協議之餘，出席的伊朗總統萊希還暗諷沙特等阿拉伯國家為了經濟利益，拉倒了經濟制裁和外交懲罰以色列的提案。

事實上，與1973年石油危機那個時局相比較，今天可說已是時移勢易了。年輕的沙特王儲急於為國家在後石油時代經濟轉型成功，不斷拉攏和強國的關係，除加入中國主導的金磚國家組織外，早前雖和美國不咬弦，但在美國的利誘下終於又投懷送抱，並計劃和以色列關係正常化後與之合作高科技發展，全速推動沙特的多元經濟大藍圖，以鞏固該國在中東地區的實力和龍頭地位。

反觀伊朗，仍然企圖以伊斯蘭的意識形態來凝聚伊斯蘭世界，更希望以此來重建伊斯蘭秩序。她所建立的「軸心抵抗」力量，從黎巴嫩的真主黨，到敘利亞和伊拉克的什葉派政權，加上也門的胡塞武装，堅决反美反以色列，成為伊朗1979年伊斯蘭革命向外輸出的重要組成部分，有「什葉派新月」之別稱。

至於哈馬斯這個伊斯蘭激進組織，最初乃屬於埃及遜尼派的穆斯林兄弟會在加沙的分支，後來兄弟會受到世俗親美的埃及軍政權打壓，革命後的伊朗隨後接手大力支持哈馬斯，目的是要在遜尼派圈子內建立影響力，而哈馬斯也以伊朗的伊斯蘭革命為其模範，兩者關係因而愈見密切。

1992年以色列欲瓦解哈馬斯在加沙的勢力，把數百名哈馬斯領導人驅往黎巴嫩，這反之更促成伊朗、真主黨和哈馬斯的鐵三角聯盟。原本以巴問題是阿拉伯世界的核心問題，如今伊朗在這個核心問題所發出的聲音比阿拉伯更大。

至於真主黨，乃是以色列於上世紀70、80年代佔領黎巴嫩後期所出現的產物，他們聲稱要保家衛國。在該段期間，剛巧伊朗伊斯蘭革命風起雲湧，無疑更助長了黎巴嫩激進什葉派系的聲勢，以抗衡黎巴嫩國內的基督教政黨。

有不少評論家認為真主黨之所以能夠茁壯，乃因有伊朗的支持，該黨是伊朗輸出伊斯蘭革命的成果，當以色列分別於1978年和1982年入侵黎巴嫩時，伊朗精神領袖霍梅尼政權便派出革命衛隊經由敘利亞進入黎巴嫩，支援當地的什葉派激進組織對抗以色列。

真主黨民兵為聲援哈馬斯，在黎巴嫩南部和以色列軍隊開戰，儼如以巴衝突的第二戰場。(AP)

敘利亞過去在黎巴嫩政局中扮演著具爭議性的角色，而以色列一直指摘敘利亞和伊朗支援黎巴嫩的抗以運動，其中有早期較大規模的阿邁勒運動，到1982年以色列再度入侵黎巴嫩，阿邁勒運動中更為激進的力量分裂出來，另起爐灶，與其他抵抗力量成立真主黨，堅持以強硬武裝手段對付以色列的佔領。

在風雲變幻的上世紀70、80年代，伊朗革命衛隊進入黎巴嫩時，敘利亞向他們大開方便之門，並讓他們停留在敘利亞於黎巴嫩的主要控制地區貝卡谷地(Beka Valley)。敘利亞與伊朗之間就黎巴嫩問題的合作，是時勢。當她們面對共同利益時便走在一起，當利益有所衝突時便暗鬥。畢竟，前者為伊斯蘭世俗政權，與後者的神權政治格格不入，而真主黨作為宗派，則堅定地成為了伊朗的馬前卒。

不過說起來，黎巴嫩內戰算是以巴衝突外溢到該國的一場代理人戰爭，內戰後黎巴嫩元氣大傷，紛陳的宗教教派為了穩定局面，各方勢力在1989年簽訂《塔伊夫協議》(Taif Agreement)，立下宗派權力劃分制度，這令真主黨這個民兵組織，搖身一變成為擁有武装力量的合法政黨，得以在黎巴嫩合法參政，使其勢力大增。

今次加沙危機，真主黨大量民兵集結其南黎基地，在和北以色列接壤的邊境聲援哈馬斯，向以方開戰，儼如以巴衝突的第二戰場。就在各國就加沙人道危機展開磋商尋求解决方案之際，南黎和以色列北部交戰愈見激烈，兩邊邊境城市已有不少居民撤離。

我們估計不到這條第二戰線會怎樣發展，雖然真主黨背後的大金主伊朗暫時動口不動手，但和沙特的微妙關係如何發展，也有必要密切關注。但願戰線不會擴大，令和平更為渺茫。