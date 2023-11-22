WhatsApp騙案｜帳號被盜用點算？官方教2個步驟奪回帳戶！自保首要開雙重認證+定期check一個位

近月大家可能在 WhatsApp 都收過陌生號碼的「白撞」訊息或視像來電，就算知曉那是網騙手法，一不小心誤接來電及撳入相關連結也有機會令帳號被 hack。繼上次盤點 WhatsApp 騙案新招之後，今次跟大家說說萬一 WhatsApp 帳號被盜到底該如何應對！

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若懷疑自己的 WhatsApp 帳戶被盜用，大家可以先於「設定」頁面中點選「已連結裝置」，手動登出已連結的裝置，並更改雙重認證內的密碼，阻止黑客再登入該 WhatsApp 帳戶。若想復原帳戶，WhatsApp 教路大家可以手機號碼重新登入 WhatsApp，然後輸入於短訊收到的 6 位數驗證碼作驗證。當驗證成功後，正在盜用帳戶的騙徒便會被自動登出，即代表大家已奪回自己帳戶的控制權。不過，假如騙徒在盜用帳戶後啟用雙重認證功能，大家就必須等待 7 日才能再次登入。

值得一提，若大家曾透過 WhatsApp 開啟來歷不明的連結而「中招」，手機可能被安裝木馬程式，不只 WhatsApp 帳戶資料外洩，儲存在手機的檔案及資料同樣被一覽無遺，所以記得更改在電話輸入過的帳戶密碼或信用卡資料。

（圖片來源︰unsplash）

WhatsApp 再三提醒，用戶應定期檢查「已連結裝置」及啟動 WhatsApp 雙重認證，前者可透過頁面查看是否有不常用或不明來歷的 WhatsApp「已連結裝置」，避免帳戶在不知情的情況下被使用；後者則為帳戶提供雙重安全保護，每當有人嘗試以 PIN 登入大家的帳號時，系統會即時發送一次性驗證碼，到大家所登記的電郵或電話號碼，並要求登入者立即輸入此驗證碼。如無法提供便無法登入帳戶，所以記緊切勿與他人分享自己的 WhatsApp 短訊驗證碼！