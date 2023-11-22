  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
主場·日本
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

22/11/2023

福岡燒肉｜日本權威食評網公開「燒肉百名店」！100蚊有找食米芝蓮推介/ 主打高級赤身肉/ 全餐專人代燒

#0+3 #輕旅行 #日本 #食評網 #Tabelog #日本燒肉 #福岡燒肉 #福岡 #燒肉SUDO 春吉 #和牛 #赤身 #燒肉のMr.青木 #米芝蓮 #必比登推介 #黑毛和牛 #大東園離れ祇園亭 #力飯店
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　日本食評網Tabelog（食べログ）最近公布了2023年的「燒肉百名店」，即是網民評分最高的top 100，上星期跟大家分享過「東京燒肉百名店」的幾間新入圍燒肉店，今個星期就介紹福岡燒肉店吧！不過不似東京，Tabelog沒有選出「福岡燒肉百名店」，只得「燒肉West百名店」，當中包括大阪、京都、三重、沖繩等，而西日本地方top 100當中，有5間是位於福岡的！最近香港人都喜歡去福岡玩，因為機程短，出市區又近，long weekend飛一轉都無問題，不妨bookmark一兩間下次去玩時試試！

 

Read More︰

日本燒肉｜東京最人氣燒肉百名店出爐！4大必吃推介︰Book足2年預約困難店/ 唔使300蚊食黑毛和牛/ 60年下町老字號

 

福岡燒肉推介｜01 燒肉SUDO 春吉：真心推介！全餐專人服侍

 

　　經常有人問有沒有福岡的燒肉店推介，我完全無考慮就推介這一間。我第一次幫襯是位於熊本的本店，那時候九州還未那麼流行全餐都有專人代燒的燒肉店，所以第一次食的時候，非常驚喜！好處不用擔心未夠熟，又不怕過熟，每一塊肉都燒到最佳的狀態，再配上適當的調味或配料，完全將優質和牛最好的一面呈現出來！之後福岡開了分店，位置方便，自然吸引更多人幫襯！套餐有13,200円及16,500円兩款，都是以赤身為主，但別以為「赤身」就代表不肥美，同樣有適當的油份，燒起來一樣甘香美味！

 

全程由專人代燒，免卻自己燒會失手，浪費了優質的和牛。（圖片來源：IG@matsuchiyan1026）

套餐共有十多款不同部位的肉，每款的口感及味道都有不同，食肉獸絕對滿足。（圖片來源：IG@matsuchiyan1026）

肉味濃的和牛三文治。（圖片來源：IG@matsuchiyan1026）

香軟爽口的牛舌，一試難忘。（圖片來源：IG@riu38929）

燒至3成熟的薄燒和牛，嫩滑美味。（圖片來源：IG@riu38929）

肥美的和牛配上惹味的香蒜醬汁，再加一啖飯，是我食過最好食的一件「和牛壽司」！（圖片來源：IG@riu38929）

 

焼肉すどう 春吉

地址：福岡県福岡市中央区春吉3-11-19 1F

營業時間：12nn-12mn

網址：http://yakinikusudo.com/

交通：地下鐵「天神南駅」步行約4分鐘

 

下一頁︰

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多主場·日本文章

你可能感興趣

#0+3 #輕旅行 #日本 #食評網 #Tabelog #日本燒肉 #福岡燒肉 #福岡 #燒肉SUDO 春吉 #和牛 #赤身 #燒肉のMr.青木 #米芝蓮 #必比登推介 #黑毛和牛 #大東園離れ祇園亭 #力飯店

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk