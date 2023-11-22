  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

22/11/2023

移民英國｜倫敦人推薦冬季限定聖誕市集：在Winter Wonderland嘗一口Churros、喝一杯熱紅酒！體驗不一樣的冬日嘉年華

#英國 #Churros #Winter Wonderland #移民英國 #海德公園 #移民 #聖誕市集 #冬日嘉年華 #英國冬天 #倫敦 #Mulled Wine #熱紅酒 #滑冰 #聖誕樹 #冰雕王國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 由作者提供

　　最近英國天氣開始轉冷，自從踏入冬令時間後，大家都在適應日短夜長的日子，準備迎接潮濕寒冷的漫長冬季。與當地人談起冬季抑鬱，他們不約而同地表示，在沒有太陽的日子，酒精與聖誕是最好的解藥。為了讓日子不太難過，英國人都會提早準備他們的冬季盛事。早在11月，不少商舖已掛上了聖誕燈飾，Soho附近的酒店門外，添置了一棵幾米高的聖誕樹，入夜後整座城變得明亮起來，走在倫敦的街道上，竟然在寒風中感受到一絲暖意。過往在香港一直想過歐洲的白色聖誕，倫敦的聖誕節可說是我期待已久的節日，於是倫敦友人向我推薦了他們每年必去的冬日嘉年華Winter Wonderland，嘗一口Churros、喝一杯熱紅酒，感受冬日的浪漫。

 

 

「冬季限定」聖誕市集

 

　　位處海德公園（Hyde Park)的Winter Wonderland，有點像中環海滂的AIA嘉年華，不過園區裏有更多不一樣的體驗活動——可欣賞倫敦夜景的巨型摩天倫、全球最大的轉圈雲霄飛車（Munich Looping）、直接坐上懸空纜車探索鬼屋（Haunted Mansion），還有各種各樣的攤位遊戲，當然不少得美食和酒精。這個聖誕市集開放了200多個巴伐利亞式小木屋，不少攤檔都在販賣西班牙酒條Churros，還有烤架上的德式香腸Bratwurst，加上熱狗包，配上酸菜和黃芥末，便可填飽肚子。

 

 

　　這裏當然不少得聖誕必備得香料熱紅酒Mulled Wine，不愛酒精的還可選擇咖啡或棉花糖熱朱古力，在寒冬裏不來一杯熱飲，實在說不過去。

 

 

不一樣的冰上體驗

 

　　白色聖誕怎少得冰雪世界，園區有適合一家大小的冰雕王國，滑冰體驗（Real Ice Slide）還有英國最大型的戶外溜冰場，當晚上燈飾亮起，在幻燈圍繞下溜冰，將會是你最浪漫的一個冬日晚上。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#英國 #Churros #Winter Wonderland #移民英國 #海德公園 #移民 #聖誕市集 #冬日嘉年華 #英國冬天 #倫敦 #Mulled Wine #熱紅酒 #滑冰 #聖誕樹 #冰雕王國

更多職場文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk