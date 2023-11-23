中國國家主席習近平與美國總統拜登在三藩市費羅麗莊園的會晤，於11月15日如期舉行。會後雙方沒有發表聯合聲明，說明彼此未能取得重大共識，基本上是各自表述。

在現時中美存有深層的結構性矛盾、競爭激烈的格局下，兩國仍然可以對話，已屬萬幸。近年中美關係一波三折，但一些具體事宜如科技管制和芬太尼等，仍需相互溝通，但大原則雙方肯定不會讓步。特別是對中方來說，明年美國大選民主黨會否旗開得勝、拜登會否連任，都難言樂觀，所以無必要作出過多的承諾，一切要待美國大選後才會拍板。

回顧拜登於去年印尼峇里島會晤習近平時提出的五點承諾，包括美國不尋求新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台灣「獨立」，以及無意同中國發生衝突。正是此一橄欖枝，促成習近平時隔六年再度訪美。

加上中國經濟這一兩年出現問題，包括房地產危機、失業率飆升，以及中美雙方過去一年，在間諜氣球事件和俄烏戰爭上，意見相左，如今趁亞太經合組織在三藩市開會，中美元首會晤緩和中美關係，也許對國情會有幫助。



同人卦

從《易經》看中美元首會晤，在六十四卦只有一卦涉及會面和談判，那是同人卦。此卦上卦為乾為天，下卦為離為火，天火同人。主方為下卦，客方為上卦。但誰是主方誰是客方？主方是美國，是拜習會；主方是中國，則是習拜會。

表面上看，這次會晤，拜登似為東道主，應為主方，但《易經》偏偏相反，同人卦的卦辭曰：「同人於野，亨。利涉大川，利君子貞。」所謂「野」，是比郊外更遠之處，故參與者赴會愈遠的，才是主方。再看看習近平是由北京往三藩市，而拜登則是由華盛頓前往，以距離判斷，中國是主方，美國是客方，是習拜會，不是拜習會。

習拜會的主方是中國，即下卦離，客方是美國，即下卦乾，以能量對比，乾卦有三陽爻，離卦有兩陽爻，可見美國現時無論在經濟或軍事實力，都高於中國，但中方也不是不堪一擊。中國的情況，恰如兵法所云：「攻則不足，守則有餘」，所以美國是不敢掉以輕心，步步為營。

以卦論卦，同人卦的上卦乾卦，不及下卦的離卦，因下卦三爻皆當位，而上卦的三爻，其中九四與上九，皆不當位，說明習近平是抱著良好意願訪美，且離卦為明，代表光明正大，雙方談不攏，出問題的是拜登，上卦乾有兩爻不當位，表示拜登是心懷鬼胎，心中另有打算。

從卦象看，習近平是抱著良好意願訪美，但拜登心中卻另有打算。(AP)

有評論認為，本次習拜會是中美各取所需、各明立場，其實也只能如此。看看九四爻辭：「九四，乘其墉，弗克攻，吉。」乘其墉是美方，爬上城牆，有意挑釁，「弗克攻」是中方，極力克制，不會與美方開戰，結果是吉。事實上，今次會晤的最大成果，是兩國恢復高層軍事交流，避免了擦槍走火。

至於另一不當位的上九爻，其爻辭曰：「上九，同人於郊，無悔。」傳統解釋以「郊」喻人之置身事外。同人卦中，其他四陽爭一陰（六二），唯獨上九完全置身事外，又得與人和同，中美雙方畢竟格格不入，會晤結果基本上沒有任何突破。