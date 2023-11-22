  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
生財有道
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

22/11/2023

【高息定存】大新3個月存息加至5.3厘稱冠，建行亞洲升至5厘

#高息定存 #港元定存 #大新 #花旗 #信銀國際 #建行亞洲 #虛擬銀行 #天星銀行
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　美國聯儲局公布本月初議息會議紀錄後，市場預料美國利率可能維持高位一段時間，加上臨近年尾，多間港銀陸續上調港元定存息至5厘水平。當中，大新銀行上調3個月港元定存年息至高達5.3厘，起存額為10萬元，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辨理。

 


　　花旗銀行最新上調3個月定存年利率至最高5.2厘，適用於花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品，起存額為5萬元；若是Citigold新客戶，開立投資戶口並持有或轉入等值1萬美元或7.8萬港元的投資產品，敍造3個月定存也可享年利率5厘。
　

信銀國際3個月定存息加至5.1厘，建行亞洲升至最高5厘

　
　　中資銀行方面，信銀國際上調3個月定存息至5.1厘，起存門檻要200萬元新資金。

　
　　此外，建行亞洲最新上調3個月港元定存年息至5厘，適用於全新貴賓理財客戶透過分行辦理，起存額1萬元；其他新舊客戶若以100萬元以上的新資金敍造3個月定存，亦可享5厘高息。

　
天星銀行3個月存息加至4.8厘，起存僅需一千元

　
　　虛擬銀行天星銀行將3個月和1個月定存息分別加至4.8厘及3.3厘，勝在門檻低，新舊客戶以1000元或以上的新舊資金即可辦理。

　

　表列各大銀行定存息率：
https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php?currency=hkd

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多生財有道文章

你可能感興趣

#高息定存 #港元定存 #大新 #花旗 #信銀國際 #建行亞洲 #虛擬銀行 #天星銀行

更多財智文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk