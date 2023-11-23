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23/11/2023

hot talk 1點鐘｜缺乏利好消息 港股無力再上？｜滙控持股交行或需大幅減值？｜內房白名單非「免死金牌」？

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嘉賓：匯盈集團研究部主管　陳鳳珠

 

　　港股日升日跌，恒指自10月24日低位16879點開始反彈，目前10天線升穿50天線，出現「小型黃金交叉」訊號，對今年餘下時間的走勢可相對樂觀？大市欠利好消息，短期反彈力度仍有限？有外媒報道指，滙控(00005)持股交通銀行(03328)有可能需要大幅減值，預料規模過千億元，相關股票亦無法輕易套現。滙控雖然是交行第二大股東，始終在香港及內地的業務規模亦不小，但在處理交行股份或受限制，對匯控帶來的潛在風險有多大？今日一眾內房股集體高開，皆因繼萬科(02202) 、龍湖(00960)和新城發展(01030)三家房企，據彭博報道指，碧桂園(02007)、遠洋集團(03377)、旭輝(00884)等房企亦入選50家房企白名單，如沒有硬性要求，對解決內房債務問題既支持力度有限？內房可撈底作短炒？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/MzHedscJVnE

 

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