抑鬱症｜港男月內轉工3次情緒低落萌輕生念頭！精神科醫生講3大核心症狀

現代人生活壓力大，或要留意會否影響精神健康。有男網民日前發文指自己最近辭去做了7年的工作，希望到外面闖蕩見識更多；惟他在一個月內已轉工3次，均不適合自己。他對前路感迷惘，亦長期感不愉快，懷疑自己患上抑鬱症，「開始諗埋人生為乜，賺錢為乜，好想一了百了就算」、「餓又餓唔死，彈又彈唔起」。網民就紛紛留言鼓勵事主，建議他可向家人朋友傾訴，如有需要亦可尋求專業人士協助。有精神科醫生曾指出，若患上抑鬱症，患者或持續兩周出現3大核心症狀。

該名男網民昨晚（21日）於網上討論區「連登」以「我覺得自己有抑鬱症」為題發文，指自己最近辭去做了7年的工作，希望到外面闖蕩見識更多。不過他在一個月內轉工3次，「日日做埋同一樣嘅工作，就算轉咗工學新嘢，因為有經驗都好快上手。過一個星期又係變熟手，不停重複」。事主對前路感相當迷惘，長期感心情低落，「我明白而家係返工賺錢，無咁多理想，但人生真係好悶」。

事主欲找親友傾訴，「好想有人同我講嘢，好想有人聽我講嘢」，但又因自己朋友不多，怕麻煩別人，「我已經同我老母講到老母都嫌麻煩」。除了事業外，事主亦開始思考人生問題，「開始諗埋人生為乜，賺錢為乜」，更曾萌生輕生念頭，懷疑自己患上抑鬱症。

「好似永遠都唔開心咁，人生好似迷失咗咁。」

事主擔心自己精神健康出現問題，遂詢問網民意見，「以前唔會諗呢啲考慮呢啲，唔知自己邊度出咗問題，我係咪應該要睇睇心理醫生？」此外，他在凌晨3時許仍在回覆網民留言，坦言因為「一起身就要返工」，因而「想夜少少瞓」，又指「就嚟4點，試吓瞓唔瞓得著先」。同時，他又表示：

「我而加開始理解點解啲人會有情緒病，以前會覺得啲人係矯情少少事都放大嚟講，而加輪到自己終於明白係咩一回事，以後我會好好去理解一下人哋感受再去行動。」

網民建議與親友傾訴

帖文一出，有不少人網民表示與事主身同感受，「成日覺得好悶，做咩都好悶，好難覺得開心，工都唔想返」；亦有網民留言鼓勵事主，認為他可與家人朋友分擔苦惱，排解負面情緒，「搵人呻吓，呻完，情緒發洩吓，就慢慢諗吓煩惱係咩位，逐樣解決吓」、「曾經都有類似感受，朋友同另一半精神寄託好有幫助」。

網民有乜講？

搵人呻吓，呻完，情緒發洩吓，就慢慢諗吓煩惱係咩位，逐樣解決吓

我都覺得好痛苦，個人又摺，又冇朋友，每日都覺得卜辛苦。好想脫離呱種狀態，但唔知點做，返工又返得唔太開心，好攰呀

成日覺得好悶，做咩都好悶，好難覺得開心，工都唔想返

一個月轉到3份工，有3份工請覺得你好勁

曾經都有類似感受，肺友同另一半精神寄託大有幫助。搵多啲興趣，得閒同身邊嘅人做多啲自己鍾意嘅嘢，唔好成日咁摺

抑鬱症3大核心症狀

早陣子，精神科專科醫生鄧萬豪接受訪問指，遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，假如情緒受到長期壓抑，恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，患者或持續兩周出現以下3大核心症狀：

持續廣泛情緒低落：連續兩星期或以上，對生活大部分事情感到哀傷、情緒低落。

生活失去動力：經常感到失去動力，對生活中的一切事情都提不起勁。

經常感到疲倦：經常覺得疲倦、能量嚴重不足

此外，患者亦會出現失眠、胃口欠佳、體重下降、集中力及記憶力變差等身體變化；久而久之，更會出現許多負面想法，導致病情加劇。假如生活中已出現失眠，伴隨情緒、焦慮症狀等，狀況已嚴重影響自己的日常生活、精神狀態及集中力，建議應盡早求醫。

拆解4大都市人減壓方法

都市人每日面對繁重工作及壓力，學會如何減壓非常重要。鄧醫生表示，生活中有許多小習慣，其實都可以為大家輕鬆減壓：

1.每日適量運動

2.均衡飲食

3.充足休息及睡眠

4.每日做些令自己開心的事

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

抑鬱症自我評估

全球有數以億計的抑鬱症患者，世界衛生組織更視抑鬱症為世界3大疾病。香港心理衞生會早前調查發現，逾4成抑鬱症患者不知道自己病情的嚴重程度，且有逾6成人因怕受歧視而拒絕向外求助。有過來人認為，患者不應介意向他人道出患病的事實，以令自己正視病情。專家則提醒，如持續情緒低落、集中力下降及出現自殺念頭，應盡快求醫。

核心症狀

持續出現悄緒低落和悲傷感覺

對其他事、特別是以前喜歡的活動失去興趣

其他症狀

缺乏動力

自尊心低

集中力下降、或難以做決定

視乎精力令動作變慢或變快

＊如出現最少4項症狀、包括最少1項核心症狀，且持續兩周以上，可能已患抑鬱症