肝癌症狀 ｜ 每日早餐食1種醬疑中毒致癌？食安中心：5招減少攝取黃麴毒素

不少人愛吃花生醬,不過要小心隨時會變成致癌元兇!近日有台灣醫生分享,指曾經有一名女患者無喝酒習慣,在一次消化不良檢查下確診肺癌,而癌細胞已擴散至肺部,醫生估計是因為長達20年吃同一款早餐所致。

台灣醫生及營養醫學專家劉博仁日前在其Facebook專頁中發文分享,指曾經有一名女患者沒有飲酒的習慣,亦沒有罹患乙型或丙型肝炎。有一次因為消化不良前往醫院接受身體檢查,才發現肝臟有一個巨大腫瘤,而且已轉移至肺部。

劉醫生了解後,得知女患者非常喜歡吃花生醬,幾乎20多年的早餐都是吃花生醬吐司,故此推測對方因長期吃有被黃麴毒素(又稱「黃曲霉毒」)污染的花生醬而導致患上肝癌。

劉醫生指,黴菌毒素是有可能致癌,尤其是黃麴毒素。它是國際癌症研究機構(IARC)表明的一級致癌物,與肝癌、腎臟癌、胃癌有關,尤其是肝癌。受污染的花生粉或花生醬、腐乳、臭豆腐、粟米,甚至咖啡豆粉等食品都可能含有黃麴毒素。因此,他建議如果要吃上述的食物,應盡量以新鮮作為原則,這樣才可減少受黴菌毒素污染的機會。

烹調溫度不易破壞黃曲霉毒素

據本港食物安全中心資料,黃曲霉毒素是天然存在的毒素,常見於天氣炎熱和潮濕的地方,部分農作物例如花生、粟米、穀物、木本堅果、香料等,在收成後沒有經過適當的處理,或儲存不當,便會發霉而產生黃曲霉毒素。由於具耐熱的特性,一般的烹調溫度不易破壞黃曲霉毒素。

黃曲霉毒素可引致動物急性及慢性中毒,其影響包括急性肝臟受損、肝硬化、引起腫瘤、形成畸胎及其他遺傳影響。中毒病徵可能包括發燒、嘔吐及黃疸病,也可能引致急性肝臟受損,情況嚴重的會致命。

減少攝取黃曲霉毒素貼士

由於黃曲霉毒素是致癌物質,聯合國糧食及農業組織/世界衛生組織聯合食品添加劑專家委員會(JECFA)沒有為黃曲霉毒素訂定健康參考值,並建議應將黃曲霉毒素的攝入量降至盡可能低的水平。食安中心建議消費者應採取下列措施,減少攝取黃曲霉毒素:

購買方面

向衞生可靠和信譽良好的零售商購買食物

留意食物是否存放在陰涼的環境內

如發現食品包裝不清潔、已打開或破損,便不要購買該食品



儲存方面

保持乾爽、和清涼的環境(溫度最好在攝氏20度以下,相對濕度在80%以下)

避免陽光直接照射



資料來源:食物安全中心

消委會評測20款花生醬



Mother Earth - 幼滑

Natural Unsalted Smooth Peanut Butter

價格:$55

重量:380克

來源地:紐西蘭

安全性:5*

黃曲霉毒素B1:ND

重金屬:0.032(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP ND, DINP ND

營養蓑素含量:3.5*

總脂肪: 47.4(克/100克)

總糖:6(克/100克)

總鈉:1.5(毫克/100克)

總評:4.5*



Delifornia - 幼滑

Peanut Butter Creamy

價格:$42

重量:1134克

來源地:美國

安全性:5*

黃曲霉毒素B1:0.24(微克/公斤)

重金屬:0.109(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP ND, DINP ND

營養素含量:3*

總脂肪: 45.5(克/100克)

總糖:10.6(克/100克)

總鈉:430(毫克/100克)

總評:4*



SKIPPY - 幼滑

幼滑花生醬

價格:$32.9

重量:340克

來源地:中國

安全性:5*

黃曲霉毒素B1:ND

重金屬:0.140(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP 0.13(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量:3*

總脂肪: 49.6(克/100克)

總糖:10.1(克/100克)

總鈉:470(毫克/100克)

總評:4*



Peanut Butter & Co - 幼滑

Peanut butter Spread Smooth Operator

價格:$52

重量:454克

來源地:美國

安全性:4.5*

黃曲霉毒素B1:1.08(微克/公斤)

重金屬:0.042(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP ND, DINP ND

營養素含量:3*

總脂肪: 49.5(克/100克)

總糖:8.4(克/100克)

總鈉:300(毫克/100克)

總評:4*



Jif - 幼滑

Creamy Peanut Butter

價格:$45

重量:454克

來源地:美國

安全性:5*

黃曲霉毒素B1:061(微克/公斤)

重金屬:0.051(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP ND, DINP ND

營養素含量:3*

總脂肪: 52.3(克/100克)

總糖:10.6(克/100克)

總鈉:420(毫克/100克)

總評:4*



Topvalu Bestprice -幼滑

Peanut Cream

價格:$11.9

重量:135克

來源地:日本

安全性:5*

黃曲霉毒素B1:0.10(微克/公斤)

重金屬:0.026(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP 0.13(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量:2.5*

總脂肪: 12.9(克/100克)

總糖:28.2(克/100克)

總鈉:62(毫克/100克)

總評:3.5*



家之寶 - 幼滑

花生醬幼滑

價格:$12.9

重量:227克

來源地:中國

安全性:4.5*

黃曲霉毒素B1:ND

重金屬:0.179(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP 0.75(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量:2.5*

總脂肪: 44.5(克/100克)

總糖:13.8(克/100克)

總鈉:360(毫克/100克)

總評:3*



Meadows - 幼滑

Xtra Creamy Peanut Butter

價格:$20

重量:340克

來源地:中國

安全性:4*

黃曲霉毒素B1:0.92(微克/公斤)

重金屬:0.155(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP 0.75(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量:2.5*

總脂肪: 49.4(克/100克)

總糖:12.9(克/100克)

總鈉:220(毫克/100克)

總評:3*



优味 - 幼滑

幼滑花生醬

價格:$15

重量:340克

來源地:印度

安全性:2.5*

黃曲霉毒素B1:2.01(微克/公斤)

重金屬:0.015(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP 0.21(毫克/公斤), DINP 0.97(毫克/公斤)

營養素含量:2.5*

總脂肪: 52.8(克/100克)

總糖:12.6(克/100克)

總鈉:410(毫克/100克)

總評:2.5*



新竹福源 - 幼滑

花生醬

價格:$69

重量:360克+-20/340

來源地:台灣

安全性:1.5*

黃曲霉毒素B1:4.27(微克/公斤)

重金屬:0.107(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP NP, DINP ND

營養素含量:3*

總脂肪: 46.6(克/100克)

總糖:10.3(克/100克)

總鈉:68(毫克/100克)

總評:2*



Pic's - 粗粒

Peanut Butter Crunchy

價格:$75

重量:380克

來源地:紐西蘭

安全性:5*

黃曲霉毒素B1:ND

重金屬:0.027(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP 0.13(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量:5*

總脂肪: 49.6(克/100克)

總糖:4(克/100克)

總鈉:1.3(毫克/100克)

總評:4.5*



Sun-Pat - 粗粒

Crunchy Peanut Butter

價格:$38

重量:400克

來源地:愛爾蘭

安全性:5*

黃曲霉毒素B1:0.32(微克/公斤)

重金屬:0.024(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP ND, DINP ND

營養素含量:2.5*

總脂肪: 48.5(克/100克)

總糖:6.3(克/100克)

總鈉:300(毫克/100克)

總評:4.5*



The Nutter Company - 粗粒

Peanut Butter Crunchy

價格:$68

重量:320克

來源地:香港

安全性:5*

黃曲霉毒素B1:ND

重金屬:0.050(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP 0.12(毫克/公斤), DINP 1.1(毫克/公斤)

營養素含量:3.5*

總脂肪: 46.5(克/100克)

總糖:4.6(克/100克)

總鈉:300(毫克/100克)

總評:4*



WHOLE EARTH -粗粒

Crunchy Organic Peanut Butter a

價格:$59

重量:340克

來源地:英國

安全性:4.5*

黃曲霉毒素B1:ND

重金屬:0.140(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP 0.174(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量:3*

總脂肪: 41.4(克/100克)

總糖:4.6(克/100克)

總鈉:250(毫克/100克)

總評:4*



SKIPPY - 粗粒

粗粒花生醬

價格:$36.9

重量:351克

來源地:中國

安全性:5*

黃曲霉毒素B1:ND

重金屬:0.139(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP 0.12(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量:3*

總脂肪: 51.4(克/100克)

總糖:9.6(克/100克)

總鈉:460(毫克/100克)

總評:4*



FAMILIE - 粗粒

Peanut Butter Crunchy

價格:$19.9

重量:510克

來源地:中國

安全性:4.5*

黃曲霉毒素B1:ND

重金屬:0.342(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP ND, DINP ND

營養素含量:2.5*

總脂肪: 44.3(克/100克)

總糖:13.1(克/100克)

總鈉:320(毫克/100克)

總評:3.5*



fifty 50 - 粗粒

A Low Glycemic Food Crunchy Peanut Butter

價格:$63

重量:510克

來源地:美國

安全性:4.5*

黃曲霉毒素B1:1.05(微克/公斤)

重金屬:0.124(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP ND, DINP ND

營養素含量 3.5*

總脂肪: 37.9(克/100克)

總糖:5.4(克/100克)

總鈉:4.0(毫克/100克)

總評:3.5*



M&S Food - 粗粒

100% Peanut Butter Crunchy

價格:$42

重量:340克

來源地:荷蘭

安全性:5*

黃曲霉毒素B1:0.43(微克/公斤)

重金屬:0.032(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP NP, DINP ND

營養素含量:3.5*

總脂肪: 50.8(克/100克)

總糖:6.4(克/100克)

總鈉:38(毫克/100克)

總評:3.5*



COLES - 粗粒

Crunchy Peanut Butter

價格:$31.9

重量:375克

來源地:印度

安全性:4.5*

黃曲霉毒素B1:1.37(微克/公斤)

重金屬:0.042(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP ND, DINP ND

營養素含量 3*

總脂肪: 47.7(克/100克)

總糖:7.7(克/100克)

總鈉:310(毫克/100克)

總評:3.5*



佳之選 - 粗粒

粗粒花生醬

價格:$23.9

重量:510克

來源地:中國

安全性:3.5*

黃曲霉毒素B1:1.42(微克/公斤)

重金屬:0.164(毫克/公斤)

塑化劑:DEHP 0.34(毫克/公斤), DINP ND

營養素含量:2.5*

總脂肪: 45(克/100克)

總糖:10(克/100克)

總鈉:290(毫克/100克)

總評:3*

2款花生醬黃曲霉毒素超標

本港消費者委員會(消委會)近日測試了坊間20款花生醬樣本,發現6成樣本檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素,其中,「优味幼滑花生醬」及「新竹福源花生醬」的可致癌黃曲霉毒素B1含量,更超歐盟標準上限,此外逾9成花生醬樣本屬「高脂」食物,長期過量攝入會導致肥胖,增加患上心血管病風險。

肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手,每年新症數目約有1,800宗,有7成半是男性,平均發病年齡為63至69歲,死亡人數逾1,500人,且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因:

1. 乙肝病毒

全世界有55%的肝癌是由乙肝病毒傳染引致。慢性乙肝病毒攜帶者患肝癌的機會,較非乙肝病毒攜帶者大約高100倍;在這群長期帶病毒者中,有四分之一人會演變成肝硬化,導致肝癌



2.肝硬化

感染乙型肝炎者會隨病情進展而出現慢性肝炎、肝硬化,甚至肝癌。有研究發現病毒的活躍性越高時,肝細胞被破壞的速度會越快,所以病人很快便有肝硬化或慢性肝炎



3.丙型肝炎

慢性乙型和丙型肝炎攜帶病毒者,患肝癌的機會大約高150倍



4.酗酒

長期飲酒過量會引起與酒精有關的肝硬化,而肝硬化可演變為肝癌。濫用酒精的乙型肝炎帶病毒者,患肝癌的機會較一般的帶病毒者高2倍



5.非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)及非酒精性脂肪肝(NASH)

肥胖、糖尿病、其他代謝紊亂疾病均會使到肝臟損害,導致肝硬化名肝癌



6.進食有毒素的食物

花生及穀類果實中所發現的黃曲霉毒,在動物實驗中已被證實可導致肝癌



7.長期受到某些環境、污染物侵害

例如吸入製膠廠使用到的聚氯乙烯



8.膽管炎或先天性膽總管嚢腫

可引致膽管細胞癌



資料來源:醫院管理局智友站





肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出,早期肝癌沒有痛感,即使有腹痛也難以分辨,故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能,即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作,故此其早期病徵並不明顯,但隨腫瘤逐漸增大時,會出現以下9大常見徵狀:

1.右上腹疼痛

2.發燒

3.皮膚及眼睛泛黃

4.腹部腫脹

5.小便呈茶色而大便呈淺灰色



6.食慾不振

7.噁心

8.體重下降

9.疲倦及虛弱



資料來源:衞生署衞生防護中心

7招預防肝癌

由於肝癌早期症狀不明顯,不少病人發現患癌時已屆中晚期,肝癌的治療相對困難,故此預防遠勝於治療,以下7招有助預防肝癌:

1.切勿吸煙

2.節制飲酒

3.作息定時,多吃蔬菜水果

4.預防乙型肝炎

若家中成員患有乙型肝炎,其他成員應及早接受血液檢查,以確定有否受感染或體內已有抗體;若未受感染者應接受乙型肝炎免疫注射,疫苗須在6個月內進行3次注射

5.使用安全套,勿共用針筒

乙型和丙型肝炎皆可透過人的體液傳染,因此不安全的性行為或共用針筒都可以傳播病毒

6.妥善貯存食物

某些食物如貯存在濕熱環境中的花生、穀類和粟米等,容易發霉而產生黃曲霉毒素,可增加患上肝癌風險;應貯存在涼快及乾爽的地方以防發霉

7.定期跟進病情

乙型肝炎帶病毒者,應定期跟進病情,有助及早察覺是否患病

資料來源:醫院管理局智友站