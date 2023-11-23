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23/11/2023

曾路得點名姜濤唱歌有進步！評新一代歌手水平：炎明熹媲美林憶蓮？

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Text: 娛樂組 Photo: YouTube「Roger歌唱教室」截圖、姜濤IG、炎明熹微博、曾路得FB、鄭欣宜FB

　　資深歌手曾路得憑一曲《天各一方》唱到街知巷聞，同時也是星級歌唱老師，除了教唱歌，還推出福音唱片流行歌。最近曾路得接受YouTube頻道「Roger歌唱教室」訪問，雖然鮮有公開露面，但她一直有留意香港樂壇，與時並進，點名談及新一代歌手唱歌水平。

 

曾路得受邀擔任歌唱比賽評判。

曾路得早前返加拿大出席一歌唱比賽評判，與表演嘉賓馮允謙合影。

 

　　教唱歌多年的曾路得，不斷增值自己，認為不同年代有不同唱歌風格，絕對不能「一本通書睇到老」，特別留意新一代歌手，緊貼現今樂壇資訊。在訪問中，主持Roger問及最欣賞的新一代歌手？她表示近年有不少歌手出道，「而家呢批係比好多年前出嚟嗰啲係好啲嘅。」

 

今年5月，她由加拿大返港，擔任鄭國江老師演唱會嘉賓。

 

　　曾路得表示十分在意歌手是否有進步，「出嚟係點都唔緊要，我想睇到你進步，譬如咁講...嗱！我唔係姜糖（姜濤粉絲）嚟！我睇姜濤由當初到依家，啱啱開完演唱會，佢真係進步咗好多，呢一下我就覺得good，同埋佢進步得嚟係去到一個地步係up to par（達到一定水準）喎，（主持解釋：即係可以接受到）係，接受到喇！我覺得...嗯...呢個小朋友OK，仲可以再去，去得更遠㗎！」

 

　　她同時提及欣宜，「我哋睇住欣宜成長，佢本身基本技巧都已經OK，又有唱英文歌底子，聽到佢越嚟越有信心，越嚟越放去表達自己。」

 

 

　　曾路得點名講炎明熹，「呢位小朋友好細個，但係做到好多大人嘅技巧，唱歌時好成熟，真係估唔到。不過又咁講，老老實實佢真係好細個，佢係用技巧去扮到（歌詞表達的意境），但係咪最內心咁唱出嚟呢？其實唱歌最靚嗰啲，係用內心唱出嚟。當然炎明熹絕對係可造之材，把聲好，又叻。」她又用炎明熹媲美自己的得意門生林憶蓮，「人把聲最靚係喺三十歲時，當然憶蓮廿幾歲已經紅，唱得好，佢唱得最好其實係過咗三十歲，因為多咗人生閱歷，豐富咗感情。」又勉勵新晉歌手們，指出學生林憶、彭羚是出名的好歌之人，二人也不是單靠天賦，而是下了不少苦功，努力練習的成果。

 

內容授權及來源：

 

轉載自: 晴報

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