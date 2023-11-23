MUJI｜無印良品全港最大旗艦店登陸銅鑼灣皇室堡！必睇5大亮點︰ReMUJ首次登場、Cafe重開！開幕優惠行李箱、羽絨被低至7折

無印良品 MUJI 皇室堡店今日（23 日）正式登陸銅鑼灣，全新巨店佔地逾 27,000 平方呎，獨霸整層地庫，成為港澳地區的旗艦店。最大賣點是店內首設 Open MUJI 空間主題展示區，以及首次於香港登場的 ReMUJ，特別聯乘本地藍染工房創作再生染製服飾。Café&Meal MUJI 亦回歸銅鑼灣，限定供應烤豬仔脾、燴和牛面肉飯等菜式。新店開幕期間更有多個優惠，包括買滿額送限定手挽袋、限量御守，連行李箱、搖粒絨外套、羽絨薄被等指定產品也有低至 7 折優惠。

（圖片來源︰無印良品香港）

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以「自然簡樸」為理念的 MUJI 店舖向來都是一室木系裝潢，新店卻特意加入竹、木等環保及可重用的大自然素材，以大自然與現代共生的空間環境帶出其環保理念。都說是旗艦店，位於皇室堡的 MUJI 由男、女及童裝服飾、MUJI Labo、MUJI to GO 旅行用品、生活雜貨、食品、MUJI BOOKS、MUJI Green，以及富藝術氣息和趣味的 IDÉE 家品配飾都有，同時設有 Café&Meal MUJI 、Bakery 及主打自助精品咖啡的 COFFEE STAND，涵蓋大家生活日常的每個範疇。

（圖片來源︰無印良品香港）

（圖片來源︰無印良品香港）

MUJI皇室堡店亮點 01｜首次登場！ReMUJI聯乘藍染工房製再生染製服飾

新店一大亮點要數首次於香港登場的再生染製服飾系列「ReMUJI」，不只透過重新改造、縫合或修補等方式為衣服帶來第二人生，也與本地天然藍染工房合作，將回收的無印良品舊衣物重新染製及發售，讓衣物能夠長久使用，減少浪費。

ReMUJI（圖片來源︰無印良品香港）

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