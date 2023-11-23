  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Shopping What’s On
Foodie What’s On玩樂 What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

23/11/2023

MUJI｜無印良品全港最大旗艦店登陸銅鑼灣皇室堡！必睇5大亮點︰ReMUJ首次登場、Cafe重開！開幕優惠行李箱、羽絨被低至7折

#無印良品 #Muji #銅鑼灣 #ReMUJ #藍染 #Café&Meal MUJI #Open MUJI #MUJI Bakery #咖啡 #工作坊 #給水站 #精品咖啡 #啤酒 #皇室堡 #麵包 #烘焙 #行李箱 #Jetso #著數優惠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Louise Yuen

　　無印良品 MUJI 皇室堡店今日（23 日）正式登陸銅鑼灣，全新巨店佔地逾 27,000 平方呎，獨霸整層地庫，成為港澳地區的旗艦店。最大賣點是店內首設 Open MUJI 空間主題展示區，以及首次於香港登場的 ReMUJ，特別聯乘本地藍染工房創作再生染製服飾。Café&Meal MUJI 亦回歸銅鑼灣，限定供應烤豬仔脾、燴和牛面肉飯等菜式。新店開幕期間更有多個優惠，包括買滿額送限定手挽袋、限量御守，連行李箱、搖粒絨外套、羽絨薄被等指定產品也有低至 7 折優惠。

 

（圖片來源︰無印良品香港）

 

Read More︰

MUJI｜日本無印良品公開6大隱藏人氣日用品！收納盒可變捲線器＋手機架？$8即棄抹眼鏡紙香港都買到！

天氣轉涼 | 冷衫出動！MUJI無印良品教洗毛衣唔縮水大法！邊個洗法會令冷衫變形？手洗冷衫必學4個貼士

 

　　以「自然簡樸」為理念的 MUJI 店舖向來都是一室木系裝潢，新店卻特意加入竹、木等環保及可重用的大自然素材，以大自然與現代共生的空間環境帶出其環保理念。都說是旗艦店，位於皇室堡的 MUJI 由男、女及童裝服飾、MUJI Labo、MUJI to GO 旅行用品、生活雜貨、食品、MUJI BOOKS、MUJI Green，以及富藝術氣息和趣味的 IDÉE 家品配飾都有，同時設有 Café&Meal MUJI 、Bakery 及主打自助精品咖啡的 COFFEE STAND，涵蓋大家生活日常的每個範疇。

 

（圖片來源︰無印良品香港）

（圖片來源︰無印良品香港）

 

MUJI皇室堡店亮點 01｜首次登場！ReMUJI聯乘藍染工房製再生染製服飾

 

　　新店一大亮點要數首次於香港登場的再生染製服飾系列「ReMUJI」，不只透過重新改造、縫合或修補等方式為衣服帶來第二人生，也與本地天然藍染工房合作，將回收的無印良品舊衣物重新染製及發售，讓衣物能夠長久使用，減少浪費。

 

ReMUJI（圖片來源︰無印良品香港）

 

下一頁︰增給水站、COFFEE STAND！Café&Meal MUJI回歸銅鑼灣

 

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

我要回應

更多Shopping What’s On文章

你可能感興趣

#無印良品 #Muji #銅鑼灣 #ReMUJ #藍染 #Café&Meal MUJI #Open MUJI #MUJI Bakery #咖啡 #工作坊 #給水站 #精品咖啡 #啤酒 #皇室堡 #麵包 #烘焙 #行李箱 #Jetso #著數優惠

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk