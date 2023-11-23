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23/11/2023

韓劇排名 | 日本網民票選最喜歡韓劇女主角Top10！超多經典角色！朴敏英飾演金秘書只排第2！宋慧喬演姜慕妍上榜！第1名實至名歸？

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Text: Sammy Leung

　　日本排行榜調查網站「rankingoo」不時都會推出不同的排名榜，而今次我們就說說最受日本網民喜愛的韓劇女主角排名。韓劇這那麼多，要做到最喜愛的韓劇女主角真的一點都不易，除了要角色設定好，還是演技好，先看看到邊10位韓國女主角上榜，再睇埋這些女演員劇集推介！

 

最喜愛的韓劇女主角│10. 三流之路 - 崔愛羅

 

　　第10名是《三流之路》(Fight For My Way)中的崔愛羅，這個角色由金智媛飾演，這個故事講述沒有錢沒有背景的男女主角是追求夢想。當中金智媛飾演崔愛羅夢想是成為一名新聞主播，雖然次次都不成功，但不依靠別人、不心存僥倖，是一個非常自立的女生。大家可以在Netflix上看到！

 

圖片來源：《三流之路》

圖片來源：《三流之路》

圖片來源：《三流之路》

 

金智媛其他推介劇集：《我的出走日記》(My Liberation Notes)

收看平台：Netflix

 

 

圖片來源：《我的出走日記》

 

下一頁：最喜愛的韓劇女主角第9名

 

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