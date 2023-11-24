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24/11/2023

「白名單」是「白武士」

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　　昨文(23日)提到，市傳中央對內房有一份「白名單」，名單上50家房企會獲信貸、債務及股權融資等多方面的支持。政府要救任何企業或產業，乃至經濟，有很多方法。阿爺「指示」銀行須滿足「白名單」房企「合理」的融資需求是一個方法，日本以低息，甚至負利率政策是另一個。今天續談美國政府出手救企業、救經濟的手段，但同樣都為買時間。

 

　　先說美國於1980年代中至90年代中出現的儲貸(S&L)危機。與今天相似，當年美聯儲局同樣為抗擊通脹，在數年內大幅加息，部分S&L機構又因投資管理不善，大幅虧損，甚至破產，並拖累房價。房價下跌，又使更多S&L機構倒閉。

 

發債　買股　買時間

 

　　美國政府遂放寬規管，准許這些S&L機構投資房地產、股票及高息債券等。其後，美國樓市卻持續下滑，這些機構再度大幅損手（當時未做總統的克林頓也炒燶了地皮），10年間共有逾千S&L機構倒閉。最終要由政府出手，發行長期債券集資，以救眾多S&L機構，結果花了逾1500億美元善後。

 

　　發債以外，美國還透過買股權救企業。2008金融海嘯期間，美國政府便連番出手，打救百年汽車工業巨企通用汽車。當時政府透過破產保護程序，將通用主要優質資產出售給新成立的通用公司。在新通用公司中，美國政府便持有6成股權。時任總統奧巴馬稱，重組通用將有助於美國汽車工業未來的生存及發展。2020年，香港政府注資救國泰(00293)也是基於類似理由。

 

　　不過，美國政府於金融海嘯期間最矚目的救企業行動，當數美國國際集團(AIG)。繼接管房利美和房地美之後，政府同意提供緊急貸款給AIG，以交換這家全美最大保險公司的八成股權，雷曼兄弟卻不獲財政支持，而任其倒閉，全因AIG「大到不能倒」(Too big to fail)。金融海嘯、加上之前的次按危機，以及約於2005至2006年出現的美國房地產泡沫爆破，令美國要搞QE，來個大水漫灌，人人受惠。

 

　　無論是政府「指示」銀行借錢予房企度過難關，發債或買股權，都是為陷入財困的房企買時間。內房企欠債1億元，即使每個月只慳到1元還債，但只要還到1元，哪怕用1000億個月去清還所有債款，也總好過月息2元，還極也還不完！

 

深圳推政策　吸引買樓

 

　　人與機構的壽命有限，理論上政府壽命更長，故只有政府可以承擔，長命債，長命還。這是「買時間」，但最近阿爺更推出了政策，助內房企「促銷」。深圳市擴大了民眾享受優惠政策普通住房的範圍，取消了實際成交總額不高於750萬元人民幣這項要求，可以使更多購房家庭享受稅務優惠，降低購房成本。

 

　　此外，深圳從昨天起，調整二套住房最低首付款比例。二套住房個人住房貸款最低首付款比例，將由原來的普通住房70%、非普通住房80%，統一調整為40%。這政策超出市場預期，並普遍相信其他城市將跟進，這尤其利好內房。

 

　　擴大稅務優惠範圍，以及首期少付一半，都可吸引人買樓，或降低上車門檻，無疑利好內房樓市，但或只對首次置業者好，作為再購置第二、三層樓的投資者而言，他們當然會望升值，但內房可真會如前升值嗎？

 

　　除了推政策為內房「促銷」之外，上周四（16日）文曾提及內地被譽為「最貴的經濟學家」的任澤平，他倡設「大基金」以折扣價，收購內房開發商庫存的樓作政府租賃房，同樣是去貨的其中一法。

 

政府救企業會惹質疑

 

　　由此可見，如阿爺要救內房，真不愁沒有辦法，只是要看救幾多，救哪些。內房如有「大到不能倒」的標準，是看其一旦倒下會對社會造成的影響，而不是看其規模或有甚麼特權。

 

　　政府以公帑救私營企業會惹來道德危機(Moral Hazard)的質疑。在這裏，道德危機是指今時政府救企業，會令日後更多企業因恃住有政府埋單，而不理自己能力再濫借，引發更大的金融危機，何況當企業賺錢時，也不見得會大幅給庫房進帳。

 

　　金融海嘯期間，在奉行資本主義的美國，時任財長鮑爾森(Henry Paulson)便因此而跪求眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)，要求讓政府救企業，結果自然是從2008年以後，這個道德危機便消失了。因此，美國今年3月出現SVB等中小型銀行危機時，才得以及時推出銀行定期融資計劃(BTFP)，火速支援銀行，順利拆彈。

 

搞內房如大國手治病

 

　　資本主義社會如此，作為有中國特色社會主義國家，阿爺今次不再諱疾忌醫，有大國手對症下藥，相信可藥到病除。那些可以醫的便好，若是爛泥，始終也難扶上壁。

 

　　有別於美國，中國一直會給政策，而不會鼓勵、扶持資本家，當民企有難時才救。那普羅投資者又該如何看待「白名單」（救哪間內房企）、內房板塊會否升等問題？筆者建議「二不」：「不」妨小注怡情，「不」宜賭身家。要抱買六合彩的心情，不奢望「金多寶」，只求有個安慰獎。安慰獎可能要在龍湖(00960)、碧桂園(02007)、萬科(02202)、融創中國(01918)，甚或A股地產ETF(滬:512200)等中尋（圖一至五）。

 

 

 

 

 

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)

 

 

 

 

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