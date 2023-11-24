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24/11/2023

「商業信託」也算房託？

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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上期提到房地產投資信託基金（下稱房託），英文叫Real Estate Investment Trust Funds（簡稱REITs），從架構上來說，也算是一種基金，而它「必定」派息的特性（除非蝕錢），也令它成為退休人士的其中一種收息工具。
　
　　也基於這個特性，它的「股價」走勢會和市場利率有密切關係。簡單來說，當市場息口見底回升，房託就不太受歡迎，因為投資者會傾向沽掉房託，把資金投向更高息的工具；相反，當息口有機會從高位回落時，投資者便會傾向買入房託，以便財息兼收，這就令到它的「股價」回升。
　
　　這一刻，投資市場正處於息口有機會見頂回落的時候，因此，大家是時候多做功課。但在繼續房託的話題前，我想今日先講講另一種「房託」，那就是「商業信託」。
　
　　其實，對投資者來說，商業信託的架構和房託相似，而重要的是，只要商業信託賺錢，也同樣要派息。

 

商業信託和房託一樣，只要賺錢就要派息。(iStock)

　
　　現時在港上市的商業信託主要有三隻，一隻是由電能實業(00006)分拆出來的香港電燈(02638)，另一隻是由電訊盈科(00008)分拆出來的香港電訊(06823)，第三隻是鷹君集團(00041)分拆出來的朗廷(01270)，主要持有幾項酒店物業。
　
　　準確來說，這些商業信託是屬於一種叫做「股份合訂單位」（Stapled Securities，在大利市機顯示的公司名字旁有SS這兩個英文字母，就是Stapled Securities的簡寫）的股份類別。
　
　　每個股份合訂單位由三部分組成，一是信託單位，享有該公司的全部經濟利益；二是與合訂單位掛勾的股份，可轉換為該公司普通股中的實益權益；三是附屬的優先股，這個優先股沒有任何股息分派權利，但如果公司倒閉或清盤，又或者信託被終止，可以按面值贖回。
　
　　說到這裏，大家應該明白，無論是房託或商業信託，都是持有一些有穩定收入的資產。如果是房地產，主要住宅、寫字樓和商場，一般就稱為房託；如果是公用事業，又或者經營酒店等，就稱為商業信託。同樣地，基於它們的派息特性，它們的股價同樣和息口掛勾，情況與房託一樣，因此，現時也是投資商業信託的時機。
　
　　不過，朗廷的規模相對較細，也因為過去幾年疫情令到酒店業冰封，該商業信託真的試過不派息。更重要的是，它的股價從高位已經大幅回落。除非你是投機者，又看準酒店業復甦，便可以趁低收集，否則，我不建議大家買朗廷。
　
　　另外，除了領展(00823)之外，在港上市的房託還有好幾隻，甚至有些是在內地持有收租物業或商場的，例如越秀房託(00405)和匯賢產業信託(87001)（此信託以人民幣報價），但這些房託的規模太細，經營風險較高，我都不會推介。
　
　　因此，收窄範圍之後，我認為，值得投資，即是可以買入長線收息的，主要是領展、香港電訊和港燈。（待續）

 

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