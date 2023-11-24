高級文憑畢業生起薪點不輸大學生！賽馬會調查：ICT及創意媒體重視經驗與技能！及早發掘興趣、把握機會

有最新職場調查指出，資訊與通訊科技（ICT）及創意媒體行業的僱主普遍認為，高級文憑（HD）畢業生的能力，與大學生相若，故兩者起薪點亦相近。

隨著企業招聘愈趨偏向技能至上，有專家稱，大學學位已非「搵好工」必備條件，更重要是學生明確地找到有意投身的行業及發展路向。

賽馬會多元出路計劃「鼓掌—創新教育歷程」（CLAP-TECH）就ICT及創意媒體業人才需求、招聘和趨勢、高級文憑及學士學位畢業生起薪點，以及僱主對兩類畢業生能力的看法，於今年10月進行調查並於昨日發布調查結果。

當中發現普遍受訪僱主認為，HD及學士學位畢業生的工作態度、實用技巧、軟技能質素相若。技術專業知識、實習或實踐經驗，則是僱主招聘時最為重視的技能；惟上述技術同時亦是普遍僱主認為剛畢業求職者最為缺乏的元素。

能力相若 入行月薪1.7至2.3萬

至於空缺職位及起薪點，在ICT行業中，初級軟件工程師或開發員、初級數據分析師或數據庫管理員、網絡管理員，是過去一年行業最常聘請的初級職位。64.7% HD畢業生及71.9%大學畢業生入行月薪，介乎1.7萬至2.3萬元。

創意媒體行業的數據亦類近，有67.8% HD畢業生及58%大學畢業生的起薪點，同為1.7萬至2.3萬元。公共關係專員、內容創作者、廣告主任或高級主任，則是過去一年行內最常招募的初級職位。

CLAP-TECH中心總監何柏濤坦言，主流觀點仍認為讀大學就是「有成就」，或是「基本要求」。這種想法會扼殺了學生的選擇，「若他們只為讀大學，而選擇了未必是最適合自己的科目，在學習知識及技能上或會大打折扣，僱主亦未必請到最理想的人。」

雖然逾8成受訪僱主依然視學歷為招聘考慮因素，但各大行業愈趨重視人才的專業技能及實戰經驗，對「新領」（New collar）人才，即不必持有傳統大學學位，但具特定技能需求增加。

他續指，「大學生起薪點可能仍較高，但讀HD比讀大學早兩年投身社會，在這段時間，他們能累積工作經驗且經薪金調整後，其薪金水平不比剛投身職場的大學生差。」另有不少CLAP-TECH導師是HD或副學士出身，及後發展成行內資深人士甚至創業，強調讀大學非唯一出路。

學生及早發掘投身行業 多實踐

此外，47.6%僱主表示願意訓練新入職同事，但所投放的資源較疫情前相對減少，反映僱主偏向聘請剛入職便能適應工作的人才。

CLAP-TECH中心總監何柏濤建議，學生除了要接納多元出路、裝備軟硬技能外，還要及早發掘出自己有意投身的行業。

何柏濤建議，學生除了要接納多元出路、裝備軟硬技能外，最重要是及早發掘出自己有意投身的行業，及早了解行情，繼而把握更多實習及實踐機會。