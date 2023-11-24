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24/11/2023

劉德華父親劉禮離世！官方證：日前在家人陪伴中安詳離開！生前與華仔粉絲相處融洽

#劉德華 #劉禮 #華仔天地
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　　天王劉德華父親劉禮傳出離世，華博今午證實消息，指劉爸爸三日前在家人陪伴中安詳離開人世。

 

　　「華仔天地」華博於下午5點宣布：「父親於20號在家人陪伴中安詳離開了」，歌迷紛紛留言安慰偶像，其後華博亦換成黑白色界面。2013年「華仔天地」成立25周年提前8日與歌迷慶祝，父母也到場切蛋糕。當晚依照慣例由爸爸劉禮開香檳，當時51歲的劉德華則靠在爸爸肩上撒嬌，直呼幸福。劉父間中有出席「華仔天地」聚會，跟華仔粉絲們相處融洽，據知劉父已有5、6年未有再出席聚會，華仔粉絲得知噩耗亦十分傷心。

 

 

 

 

 

 

　　劉父劉禮年輕時曾當消防員，後來開「得勝士多」小吃雜貨店以賺錢養家，劉父於2003年曾不幸患膀胱癌，後來劉德華曾透露爸爸去公立醫院做膀胱瘤割除手術並康復。劉德華出生於香港新界大埔泰亨村，在家中排行第四，有三個姊姊、一個妹妹妹及一個弟弟，劉德華長得似父親，劉德華成名後，一直細心照顧家人，曾傳因父親嗜吃叉燒，後來劉德華將自己一部電影約20多萬買下「華東燒臘」送給父親作生日禮物，又安排父母居於加多利山大宅，與華仔為鄰方便照顧。

 

轉載自: 晴報

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