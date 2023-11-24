Black Friday優惠2023│8大黑色星期五著數推介！家電家品、電子產品、玩樂齊晒！Samsung Galaxy Z Fold 4半價 / $1,590入手LED液晶體電視 / 曼谷住宿$65起 / KLOOK搶$120優惠碼

又到一年一度的Black Friday黑色星期五，每逢到了這個大日子，不同商店及品牌都會各出奇招推出優惠，吸引大家購物。好，既然Black Friday有這麼多的著數優惠，今次就為大家介紹一下家電、電子用品、家品、運動服飾及玩樂的Black Friday著數！

Black Friday著數家電及電子用品篇

Black Friday優惠2023│1.SAMSUNG：半價入手Galaxy Z Fold4

SAMSUNG今次都有推出Black Friday優惠，今次會主要講講2種優惠，包括部分產品低至46折及買滿$12,000即送限量「澳門銀河」 一晚住宿禮券。

圖片來源：SAMSUNG官網

Samsung Galaxy節日禮遇 : 澳門銀河™ 一晚住宿禮券

於香港或澳門特約零售商或經銷商、Samsung網上商店或香港三星專門店單一消費購買Samsung流動產品滿淨金額港幣$12,000 ，可獲贈澳門銀河™ 一晚住宿禮券一張。

換領方法(適用於經由香港或澳門特約零售商或經銷商進行之購買)：

於單一消費購買Samsung流動產品滿淨金額港幣$12,000時，可獲取優惠換領卡一張 必須攜帶優惠換領卡及正本購買單據到指定客戶服務中心換領澳門銀河 一晚住宿禮券。

推廣日期：2023年11月9日至2023年12月3日

換領日期：2023年11月18日至2024年1月14日





圖片來源：SAMSUNG官網





部分產品低至46折方面，編輯看到原價$17,598的Galaxy Z Fold4以$8,799發售，平了一半！



優惠期：2023年11月23至2023年11月27日





圖片來源：SAMSUNG官網

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Black Friday優惠2023│2. 友和YOHO：凌晨12時搶激減產品

友和YOHO特別為 Black Friday推出激減優惠，11月24日至27日凌晨12時可以搶購各類產品，編輯為大家Pick了一些超抵的限量商品，$99買KOIZUMI負離子直髮器；$3,429入手Dyson風筒；$2,780有 Dyson二合一風扇空氣清新機等等。

優惠期：11月24日至27日凌晨12時



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Black Friday優惠2023│3. 豐澤：最平$1,590入手LED 液晶體電視

豐澤最近就推出了「品牌勁賞週」，而在11月22日至11月28日就是Microsoft 及TCL的優惠。Microsoft 及TCL分別低至6折及53折，好像最平$1,590就入手到TCLS5200 LED 液晶體電視；$8,888可以買到MICROSOFT 微軟Surface Laptop Studio，勁減$4,000。

圖片來源：豐澤

圖片來源：豐澤



圖片來源：豐澤

TCLS5200 LED 液晶體電視特價$1,590(圖片來源：豐澤)

優惠期：11月22日至11月28日

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