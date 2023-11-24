  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

24/11/2023

TVB新聞女王｜佘詩曼與李施嬅內鬥？鬥戲似經典劇《宮心計》！ 預告角色有機會黑化收場？

#李施嬅 #佘詩曼 #宮心計 #公主嫁到 #新聞女王 #無綫台慶劇
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　無綫台慶劇《新聞女王》自劇集在翡翠台首播後，除了飾演主角文慧心Man姐的佘詩曼好評不斷，飾演不畏強權「中立派」張家妍的李施嬅同樣贏盡正評，獲封「矚目女二」，「民望」與Man姐叮噹馬頭。網民除了力推阿佘、施嬅榮膺「雙視后」外，內地更掀起「心妍CP熱」，網民笑指每日煲劇最期待畫面，就是家妍與Man姐鬥氣及鬥戲，並謂「心妍」的對壘畫面，令人想起無綫經典劇《宮心計》楊怡VS阿佘的名場面！

 

　　昨晚（22日）播出一集，除了繼續有Man姐VS梁景仁（佐治，馬國明飾），及Cathy（高海寧 飾）VS 曉薇（何依婷 飾）連場惡鬥外，身為「局外人」的家妍亦牽涉其中，更加與芷瑤（陳曉華 飾）一樣慘成Man姐棋子。事緣Man姐、佐治及家妍在「仁心候選主席」事件中各出奇謀，她與佐治爭做King Maker，家妍則著力揭發仁心捐款去向！原本Man姐因葉晨（陳敏之 飾）捲入醜聞處於劣勢，但最終不但以激將法說服葉晨將家暴事件擺上枱「博同情」，更欺騙家妍交出仁心財政報告，用以威脅葉晨對手細劉生（何啟南 飾），反敗為勝；另一邊廂，原以為報告終可曝光的家妍則大感氣結…三人Ending在Control Room各有各盤算一幕，阿佘、施嬅的演出均獲激讚，尤其後者得悉被 Man姐利用後的激氣及茫然眼神，更是精彩，網民紛紛認為：「一個型、一個有氣場」、「施嬅眼神有戲，同視后阿佘一樣」、「各有各精彩」、「施嬅演得好自然，阿佘氣場好足，最鍾意佢哋做 對手戲」、「新聞部《金枝慾孽》」。

 

 

　　雖然家妍被譽為SNK News清泉，並憑藉剛烈正直性格及言論贏盡網民心，但「聖人都有錯」，昨晚她的「黑暗面」曝光，因為過分執著追求真相，竟然利用男友俊樂（高鈞賢 飾）在「仁心」的法律顧問身分，要求男友供出黑材料，甚至一度動歪念欲偷看男友電腦；同時為達到目的而漠視男友面對的危機及困境。對於家妍所作所為，不少網民詫異之餘，亦期待她像《金枝慾孽》的安茜般黑化收場。

 

 

　　繼《公主嫁到》後再與阿佘合作，施嬅激讚阿佘EQ高：「劇本好多時係之前一、兩日先有，阿佘係好專業但又識得放鬆嘅演員，會覺得（大家）係兩個極端，我做完嘢要返屋企休息同背劇本、比較緊張啲，但佢就會話： 『我哋今晚完咗一齊出去食飯』。其實好多年前見佢做人已經好大得著，就算通告好密都EQ好高、好有禮貌對人，唔會投訴同黑面。」

 

 

　　談到演記者有觀眾讚入型入格，施嬅笑言自己「有排未夠班」：「好難同真記者比，做咗呢個角色先知做主播、記者好難，臨場反應要快，做Live on air唔可以NG，難過做演員好多！我對跑新聞嘅人佩服得五體投地，睇住啲稿讀新聞都覺得繞口，真係拍馬都追唔上，自問做真記者未夠班。加上讀稿就算有字幕機都睇唔切，所以一早背晒啲新聞稿，都算係一個大挑戰。今次仲要喺好壓縮嘅時間好趕咁拍，又要拍好多場，冇乜時間做準備功夫。辛苦得嚟成個團隊好開心，拍攝中途會一齊食飯、唱歌，令我領悟到自己要轉變吓工作嘅心態。」她又預告角色之後有重大轉變：「佢喺一集之內會有好大嘅轉變，因為呢齣劇嘅劇本唔會交代好多嘢，所以可能幾場戲觀眾就會見到我無端端變化好大，呢個位係難拿捏嘅…我記得化妝同梳頭工作人員睇完（角色變化）都好譁然我無端端變咗咁，個個人都好驚訝！」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

轉載自: 晴報

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#李施嬅 #佘詩曼 #宮心計 #公主嫁到 #新聞女王 #無綫台慶劇

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk