新聞主播丨無綫「翻版姚子羚」鄧詩穎離巢！一文睇晒數年內9位主播辭職掀離職潮

佘詩曼主演的《新聞女主》掀起全城熱話,而外界對新聞主播關注度向來極高。近月無綫新聞部先後多名主播離職,明珠台有「翻版姚子羚」之稱的鄧詩穎(Sharon)昨日最後一天報新聞及天氣,離開工作了6年的無綫新聞部。

4月新娘鄧詩穎,魚尾式設計婚紗盡顯高貴。

一度深呼吸,但眼淚唔爭氣。

還堅持保持笑容。

保持專業,眼淚徐徐落下都繼續報新聞。

畢業於浸會大學的鄧詩穎,2017年加入無綫新聞部,成為明珠台新聞記者及主播,及後亦有報天氣,早前曾以廣東話採訪專題新聞,相當全能。鄧詩穎前日在社交網預告離職消息「last two nights」並加上bye bye的emoji。

昨日(22日),鄧詩穎宣布在TVB最後的一天,「今天要畢業了,MY LAST CAST WILL BE AT 11:30 TONIGHT 心中滿滿的不捨與感恩,感謝各位一直支持」。人緣甚好的鄧詩穎last day獲同事們送上大束鮮花,而她亦跟大家合照留念,除了明珠台同事,還跟粵語新聞主播、體育組記者及幕後工作人員等逐一合照。鄧詩穎獲一眾同事大讚工作態度佳,「一個十分之專業、十分準時、入廠有早冇遲,時間控制得好好的明珠台主播」,大家都依依不捨。

今年4月升呢人妻的鄧詩穎沒有提及未來向來,有人猜測她做少奶奶,亦有人猜測她過檔老公任職的HOY TV,老公梁永祥是HOY TV助理編輯及採訪主任(地產)。

無綫新聞部近爆發離巢潮,今年內有9位主播相繼離職,包括有財經主播唐海汶、伍楚瑩、「翻版陳瀅」孫雪祺、「財經組吳彥祖」徐俊逸、黃靖婷、李曉欣、袁沅玉、麥詩敏以及資深主播潘蔚林。