聖誕好去處2023 | 全港商場聖誕打卡活動合集！巨型北極熊雪山穿梭雪道／超好玩10米高聖誕樹火箭／全球首座數碼藝術水族館／巨型許願星燈海

又到聖誕！又到聖誕！大家最近行街有沒有看到周圍多了很多聖誕裝飾？滿滿的節日氣氛已遍佈全港！聖誕節就到，就等編輯集合香港各大商場打卡位，大家周末可以編排好路線，去最多地方與親朋好友拍照留念，感受不一樣的聖誕節！

聖誕好去處2023 ︳ 1. 置地廣場：巨型北極熊雪山滑雪聖地、暢玩VR動感座穿梭雪道！超真實！

置地廣場中庭常有大型聖誕裝飾，令人一踏進去猶如置身另一個國度，今年Landmark帶大家「走到」北極，即日起變身Mount Santa Paws緻美滑雪聖地，薈聚超過100位聖誕動物，以及大型北極熊坐落商場，場內亦有Snow Turn and Tumble巨型雪球、Slip N Slide Ski Rent 滑雪板站和 Fuzzy Foxes Snow Spa雪地温泉，打卡十分正！

（圖片來源：置地廣場）

（圖片來源：置地廣場）

置地廣場的裝飾還十分有動感，一眺望就看到亮麗的吊箱纜車Alpine Adventure Ski Lift攀上雪山頂峰，抬頭還可見到在天際舞動而色彩繽紛的Northern Lights Aurora北極之光！打卡之餘，別忘了把握做善事的機會，憑慈善通行證大家就可以走進由Baccarat 聯名 Marcel Wanders 設計和簽名的24L Le Roi Soleil水晶吊燈點亮的Santa Paws Ski Chalet滑雪小屋，內有長達5米的Snowy Sled Slide滑梯穿越雪山，或跳上 Timmy’s Ski Adventure VR動感座穿梭雪道等，在香港也能感受滑雪樂趣！

（圖片來源：置地廣場）

今年置地廣場為BESPOKE雋環禮遇計劃的會員提供「可持續發展購物」獎賞，推動以關愛環境為前題的禮物饋贈，讓地球可持續發展，當中參與的知名品牌共20個，提供達100款旅遊及生活時尚、家居及小童、與及知名高端服裝品牌、珠寶鐘錶等選項。只要是BESPOKE會員購買1件或多件獲認可項目，並消費滿$30,000或以上，即可獲得3x BESPOKE獎賞積分！另一種「Frosty Festive 獎賞」由即日起至12月27日，於置地廣場購物滿$10,000，可享高達12.3% BESPOKE 獎賞積分回贈及6項節日獎賞BESPOKE雋環禮遇計劃會員更可以將BESPOKE獎賞積分轉換為捐款，捐獻給今年的慈善受惠機構，在節日無私送愛！

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聖誕好去處2023 ︳ 2. 海港城：露天廣場化身火箭發射站！10米高聖誕樹火箭超好玩！超多打卡位

海港城露天廣場不時有不同主題的裝置，今年聖誕的主題是熊仔星！即日起至2024年1月1日，他們乘坐「熊仔火箭發射站」降落海港城海運大廈露天廣場，超過30隻可愛熊仔太空訓練員、聖誕樹機器人與外星朋友遍佈發射站內3個區域的10大打卡訓練區！

（圖片來源：海港城）

最啱打卡的一定要提到一個5米高的「Merry Spacemas」七彩霓虹拱門進入「熊仔火箭發射站」的露天區域，一排熊仔列陣歡迎，然後可先乘搭「光速升降機」感受高速飛行的刺激；繼而走進「無重力船艙」來一次太空漫步，最後一定要去找3米高的熊仔太空人，他會帶領大家登上10米高的「聖誕樹火箭」！「聖誕樹火箭」坐落在樓梯位置，站在入面彷如進入太空，小朋友一定很喜歡！

（圖片來源：海港城）

而靠海室內特訓區亦有4大打卡位，大家可以從「聖誕樹艙門」進入「螢光太空艙」，穿過「彩虹走廊」再扺達「宇宙行星」，在裏面欣賞星光璀璨的外太空和維港景色！

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