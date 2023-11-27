安老｜內地女大學生試住安老院！設落地玻璃房、私人浴室、天台農場！小紅書大讚：是甚麼神仙日子！

不少老人都對安老院頗為抗拒，不過內地兩名女大學生近日決定率先體驗「入院」，不單對院方的設施及服務大為滿意，更與院內的「老友記」打成一片，大讚入住院內是過「神仙日子」，不願回家。

大讚房間寬敞、服務貼心

22歲的內地小紅書博主「瑤妹」近日在小紅書分享與友人入住安老院的經歷。從片段可見，兩人被安排入住院內的房間不但有兩張舒適的獨立大床，而且設有落地玻璃窗，窗外的陽光曬進房內，房間簡潔明亮，景觀亦十分開揚，房內更附有私人浴室，她們大讚：「比（學校）宿舍還要好！」

除設備新淨外，院方每早亦會安排職員送早餐入房及提供叫醒服務，職員更有年輕的「帥哥」，貼心的服務讓她們大為興奮。當被問到為何這麼年輕就住安老院，她們笑言：

「少走40年彎路，反正早晚都要來的。」

膳食豐富、院內活動多元化

膳食方面，她們亦在安老院的天台農場，親自採摘院方栽種的蔬果。每頓正餐亦會提供四餸一湯，讓她們大讚：「做得比家裏還好吃，比學校還香，家人們性價比高！」

此外，她們又積極參與多元化院內活動，包括打麻雀、唱卡拉OK、跳舞、畫畫等，與院內的老人家打成一片，表示：

「誰想到老年人的生活，比我們00後還豐富？」

「瑤妹」在片末透露，每月3、4,000元人民幣（約3,287至4,382港元），能夠「包吃包住，還有帥哥每天伺服你」，直言：

「這是甚麼神仙日子？」

對於她們的「入院」體驗，不少網民大為羨慕，紛紛表示有興趣入住：「這比租房、住酒店，性價比更高。」不過，亦有網民質疑其實大部分安老院的環境沒有那麼好，又指安老院「易入難出」，長住恐有失去自由、被困的感覺。