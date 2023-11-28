養肝食物 | 14款排毒養肝食物公開！1款有助修復肝臟發炎！營養師：異常疲勞、長期口臭或是肝臟健康警號

經常感到異常疲勞、不自覺地睡過頭、長期有口臭等問題，可能是肝臟響起健康警號。台灣有營養師指出，肝臟主要功能是製造膽汁、儲存營養素、解毒排毒，而養好肝臟能夠避免身體疲勞、提升免疫力、保護身體和皮膚健康等好處，為此分享14款養肝食物，幫助大家排毒兼調理肝臟機能。

肝臟4大功能

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，肝臟主要有4大功能，包括製造膽汁、儲存營養素、保持血液乾淨及解毒排毒：

製造膽汁：膽汁含有膽汁酸，能幫助脂肪的消化分解和吸收，而當膽汁分泌功能失調時，膽紅素就會在體內積聚並產生黃疸病。

儲存營養素：許多營養素都儲存於肝臟，包括維他命A、B1／B6／B12、D、E、K、煙酸、葉酸、鐵質、銅等。

保持血液乾淨：肝臟會把舊的紅血球分解、保留有用物質，而當中的膽紅素就會注入膽管，排出體外。

解毒排毒：肝臟會把藥物、酒精、細菌病毒等有害物質轉化成毒性較低的物質，並由膽汁、尿液排出體外。

高敏敏表示，保持肝臟健康能避免身體無故疲勞、提升免疫力、調理鼻竇健康、減緩消化不良、養好皮膚狀態、消除口臭問題、保持女性規律經期，以及改善心情及精神狀態。

14款養肝食物

高敏敏又分享14款養肝食物，有助促進肝臟排毒、調理肝臟機能：



綠色蔬果汁：蔬果所含的植化素具有良好解毒能力，有助肝臟修復，建議可飲西芹汁、小麥草汁、明日葉汁、紅菜頭汁、紅蘿蔔汁等。

十字花科蔬菜：含有豐富蘿蔔硫素及吲哚類，有益肝臟進行化學物質的中和排毒作用，建議可吃椰菜花、西蘭花、椰菜、白菜、白蘿蔔等。

含硫食物：有助殺菌、清除體內毒素，例如大蒜、洋蔥、青蔥、韭菜等。

好油：屬於不飽和脂肪，有助調節脂肪肝，例如橄欖油、堅果等。



蜆湯：含有牛磺酸，有助強化肝機能、降低壞膽固醇。



紅菜頭：含有花青素，有助減輕肝臟負擔。



柑橘類：富含維他命C和抗氧化劑，能協助肝臟進行排毒。



薑黃：具有強大的抗氧化能力，能調節肝臟的整體功能。



紅棗：有助促進代謝以助養肝，可泡水或茶飲用。



三文魚：富含優質蛋白質及Omega-3脂肪酸，有助修復肝臟發炎。



豆腐：含有植物性優質蛋白質，能幫助肝臟修復。



燕麥：富含膳食纖維及維他命B雜，有助促進肝細胞代謝。



深綠色蔬菜：具有良好解毒功能，有助肝臟修復。



足夠水分：毒素能透過汗水、尿液代謝，補充足夠水分有助加速排除毒素。

資料來源：高敏敏 營養師

高敏敏提醒大家，平時亦要多吃原型食材、減少進食加工食物、油炸食物等高熱量食物，甜品也要避免經常進食，因為過多糖分也會讓肝臟脂肪堆積。此外也要有良好的睡眠習慣，養好肝臟自然養好身體。



內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。