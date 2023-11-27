亞洲超星團丨韓國天王Rain任總製作人評分超嚴格！曾志偉驚訝：咁好都係得0分

全新偶像選秀節目《亞洲超星團》25日首播，65位超星練習生接受第一次舞台考驗，由節目召集人曾志偉，韓國天王兼超星總製作人外Rain，及超星導師C君@農夫、程瀟及朱正廷等負責評分，當中以Rain最為嚴格，表演唔好照畀0分。

（《亞洲超星團》）

（《亞洲超星團》）

這晚首隊出場的TRAINEE18由白子奕、楊傳卓及吳玄曄組成，甫出場拿著香蕉扮迷你兵賣萌，之後三子請Rain吃香蕉，疑似成功「賄賂」，Rain幽默表示：「給我香蕉的時候，我特別感動。其實我現在特別餓。」

但Rain看過TRAINEE18表演後，即化身嚴厲教官話：「整體有慢半拍或快半拍的感覺，三位有點激動，腿有些無力的情況，如果大家冷靜點會比現在更好。」最終他只給出三等星的0分，曾志偉對此大感愕然說：「三個我都覺得唔錯，我真係好詫異，咁好都係得0分，唔係嘛？」

就算來自韓國「恭喜發財」隊伍，Rain亦冇因為同鄉而手軟，相反表現得更嚴格，當台下認為眾人至少穩袋二星成績時，Rain稱他頭上所配戴的耳機，能夠去掉伴奏音樂，集中去聽參賽者原本的歌聲，「所以你們騙不過我的耳朵…，首先我要提問態度的問題，黃昇大選手，你覺得你能把這首歌唱得好的部分你就唱，唱不好的部分你就不唱了，甚至你唱的時候音調不太對，其他的選手也是一樣！」他更狠三子的舞蹈就連基本功也不，「今天讓我表揚你們的優點一個都沒有。」

其實除了Rain的評分標準高，朱正廷和程瀟同樣冇情講，身為同門師弟的BOYHOOD也不好過，程瀟說：「你們六個人眼睛裏沒有欲望、沒有激情、沒有自信、沒有氣場，如果想證明自己就不是這樣的狀態。」朱正廷則說：「我也對自己有個懷疑，最重要是一定要認可自己，如果你自己都不認可自己，別人怎會認可你？」