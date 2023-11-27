  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突

27/11/2023

新聞女王丨佘詩曼主播Tone被網民大讚似方健儀！連黎姿都留言：好型呀！我要睇

#電視劇 #高海寧 #方健儀 #陳楨怡 #主播 #佘詩曼 #新聞女王 #馬國明 #演員 #茶果嶺 #李施嬅 #電視台
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　新劇《新聞女王》昨晚一集Man姐（佘詩曼飾）與梁景仁（佐治，馬國明飾）就茶果嶺 「思覺大叔」持刀事件報道手法發生激烈爭論，Man姐堅決反對嘩眾取寵兼要求fact check「思覺大叔」身上是否真手槍、並堅持新聞是「educate」而不是 「entertain」觀眾！之後 Man 姐因 Cathy（高海寧飾）採訪期間訊號受干擾，聯想到思覺大叔發狂可能與附近有高頻電波有關，即拉攏現場的家妍（李施嬅飾）聯手打造好新聞，勝出漂亮一仗。

 

 

　　Man姐在「表演」前向佐治拋下的一句「等我教多你一次咩叫直播」成功先後熱爆內地及香港，昨晚討論區洗版式留言喪讚Man姐，並指阿佘榮膺視后無誤：「好寸好有型」、「動作語氣都好型」、「揸筆嗰下型到」、「佘詩曼型到癲」、「霸氣 直播」、「阿佘一出現即刻壓到成個場」、「阿佘笑容都有霸氣」、「阿佘眼神好識做戲」、「全年所有劇無人同阿佘有得鬥」、「真心視后」；就連阿佘昔日《金枝慾孽》中好拍檔「玉瑩小主」黎姿，亦有在阿佘 IG留言：「好型呀！我要睇」，足證「小主」都成為Man姐的粉絲。至於阿佘現任拍檔馬明則留言扮驚驚：「Man姐發火， 非同小可」。

 

 

　　對於阿佘今晚再曬主播Tone，網民亦瘋狂留言讚好，不枉阿佘早於開劇前半年已 為主播語調做定功課，網民留言：「佢應該練咗好耐，真係報導得十足方健儀咁樣」、「佘詩做主播，瞌埋眼聽，幾可亂真」、「佘詩曼搣甩雞仔聲，壓低把聲同時做 到高低起伏，配合語速改變，出嚟效果真係好似主播」。談到阿佘憑Man姐熱爆香港及內地，劇集總監製鍾澍佳受訪時坦言「冇阿佘冇Man姐」，並大爆阿佘私下也是大姐大：「佘詩曼對所有的演員，她都特別照顧，譬如她看到你今天咳嗽，明天就會給你帶藥水，她不會說太多話，但對你的關心是直接用行動表現出來，這一點已經是文慧心的特質了，外冷內熱。」

 

　　除了Man姐，劇集其他角色亦相繼彈出，以本集個案人物「思覺大叔」（李國麟 飾）及其女兒莎莎（陳楨怡飾）為例，雖然出場不多，兩人均甚有發揮，演繹精神病漢入木三分、眼神姿態俱甚是像真的李國麟，獲留言大讚真演技：「今集國麟哥好亮眼，幾場戲突顯功力」、「呢啲真係真演技」。而仍是新人的楨怡，短短數幕便玩勻飛車、喪跑、崩潰爆喊及被挾持等，其中一幕與高海寧在山上狂奔，還大晒牛奶肌及逆天長腿，獲網民大讚「驚艷」、靚女兼演技躍進：「陳楨怡今年做得好唔錯，《廉政狙擊》同王浩信一pair都好感人」、「陳楨怡幾靚，演技幾自然」，她與李國麟的父女情亦獲讚感動。 對於喜獲正評，楨怡坦言開心：「今次角色出現時間唔長、但好大挑戰，因為情緒起伏大，全部場口都好激動。」楨怡又感激李國麟幫忙入戲：「佢好有經驗，好快令我相信佢係我爸爸。其實我一入屋見到佢拎住刀，已經忍唔住喊。」

 

 

　　談到被李國麟以刀子抵住條頸，楨怡笑言由於刀子有一定危險性，所以李國麟才比她更害怕：「麟哥驚真係整到我，但鏡頭又要影到佢『厄』落去先至真實，又要配合好多嘢，所以大家拍時都好緊張，果場戲其實拍到出晒汗。」楨怡又爆高海寧 超暖心：「除咗畀好多意見我，佢每次開早佢都會問我要唔要咖啡。」談到護膚 心得，楨怡坦言都是保濕及飲食清淡為主：「每次化完厚妝都一定用泥 mask 清潔 同保濕，食嘢就非常清淡，盡量所有嘢白烚，同埋keep住做運動，喺橫店唔使開工我都會做gym。」

 

 

轉載自: 晴報

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#電視劇 #高海寧 #方健儀 #陳楨怡 #主播 #佘詩曼 #新聞女王 #馬國明 #演員 #茶果嶺 #李施嬅 #電視台

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk