社內相親丨Anson Lo盧瀚霆親熱戲太激令陳漢娜背脊撞牆！Edan對比大叔的愛吻戲：女仔好咀啲

由盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）主演的ViuTV《社內相親》將於明晚首播，日前兩位主角接受訪問，飾演高賦飲食集團CEO姜泰武的Anson Lo性格高傲，富有很強的控制慾的他，遇上喜歡的女仔一定會追到手，Edan則演姜泰武的秘書章成勳，性格理性又自卑，所以喜歡陳映書（沈殷怡 飾），都會覺得高攀不起對方。

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（大會提供）

《社》劇改編自韓國同名劇集，他們坦言遇到一定的挑戰，Anson Lo表示要自然地chok，「嗰排我阿媽都覺得我好冷淡，講嘢都用boss語氣。」Edan則說：「原版嘅對白好中二病，但變咗廣東話，要講出嚟會忍唔住笑...」Anson Lo接住說：「有啲對白好噁心，『我咁有錢又咁靚仔，冇可能追唔到』！」Edan聞言即指當時的反應是反白眼。

提到羅家英這位前輩，今次飾演姜泰武的爺爺，Edan曾跟家英哥合作旅遊節目，忍不住大讚對方工作態度十分專業，「佢啲對白唔短，但好快記到，拍攝時間咁長，佢仲精神過我哋，就算收好夜，佢都冇任何怨言。」Anson Lo就指家英哥專業又搞笑。

由於Edan有場露肉騷肌的戲份，他表示有食減肥餐。問到可有將修身成功的相片send給Anson Lo看？後者搖頭笑說：「唔使send畀我，我諗佢都冇乜興奮send畀我睇，見到就見到...」Edan淡淡拋下一句：「求我都唔畀佢睇！」問他操到多少舊腹肌？Edan大讚Anson Lo很厲害，「佢真係好勁，佢好明顯，我就唔係，都需要畫吓嘅，（認要加工？）邊個冇吖！（Anson Lo呢？）只係令佢更加明顯。」Anson Lo笑說：「我本身以為有好多胸肌、腹肌，但一路咀緊，遮晒，哎呀，嘥晒！」

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談到在劇中感情線，難免會有親熱戲，Anson Lo與陳漢娜（Hanna）一對，他憶述說：「第一場我喺樓梯拍，我冇乜尷尬，大家都好專注喺劇本上，就算有好多圍觀者，都冇影響我哋，錫嘴唔會中間錫落去，因為會鼻撞鼻。好多角度拍，我哋由窗邊咀到去梳化，梳化咀到去牆，牆去到梳化，喺梳化抱起佢入房，所以拍咗好耐，而且我睇唔到路，Hanna背脊撞落牆...」Edan指他很暴力，Anson Lo沒好氣地笑說：「點呀！呂爵安！」提到二人在《大叔的愛》有咀嘴戲，問到Edan還是Hanna好咀？Anson Lo說：「兩個都唔好咀，其實唔記得喇，太耐喇！」而Edan就笑說：「梗係女仔好咀啲啦！」

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至於Edan與沈殷怡有場床戲，他笑說：「我冇佢（Anson Lo）咁精彩，冇撞牆又冇走嚟走去...」Anson Lo爆料說：「你除晒嘢喎！」Edan緊張問：「除晒咩？」Anson Lo說：「你撕開人哋啲friend。」Edan續說：「冇呀，劇情係講我哋飲醉，所以激烈過佢哋，冇佢哋咁浪漫，但搞笑都係啲走位，開頭唔知點樣錫錫吓，又要180度擰轉，跟住又要解鈕，然後推佢落床，好多步驟。（平時少啲步驟？）平時...做咩呀？冇平時，哈哈哈！」

盧瀚霆

服裝：Berluti, Harvey Nichols, Giuseppe Zanotti

化妝：Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Denny Ku @CHIC Private I salon

形象：PIPA Creative

呂爵安

服裝：Swank, Christian Louboutin

化妝：Giann Cheung @Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan @CHIC Private I salon

形象：PIPA Creative