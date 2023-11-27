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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

27/11/2023

富豪時代落幕，有甚麼讓人暴富的新興行業？人生飛躍在於獨角獸！

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　2018年3月16日，超人正式退休。

　　2019年3月20日，四叔退休。

 

　　這意味著一個時代的落幕，四大富豪的時代落幕，江湖再沒有神話。

 

 

　　一個很普通的港產中層，存了點小錢總喜歡去買樓，一層自用一層收租，這就是半生，不是說不能做，而是憑此發達的成功率低得可憐，這是落後的80年代思維，哪甚麼是讓人暴富的新興行業呢？

 

　　有人做過一個測算，假如在2009年投資一家公司1,000美元，十年後的收益是多少？

 

　　如果你投資的這家公司是Netflix，那麼十年後的收益是49,243美元；

　　如果這家公司是Amazon，十年後的收益是22,261美元；

　　如果這家公司是Apple，十年後的收益是8,469美元；

　　如果這家公司是Google，十年後的收益是5,103美元……

 

　　我們觀察了從2010到2020年，十年時間裏回報超過十倍的100家美國公司，分析其推動市值上升動力的原因，在這個過程中發現了以下規律：

 

　　第一，依靠科技的加速發展，新的產業逐漸成形。新趨勢會對傳統形成強大衝擊，像Tesla和Uber之於汽車產業，像亞馬遜之於傳統零售。

 

　　第二，科技賽道長青。100家美國公司中，通信和資訊技術為代表的科技企業22家，生物技術、醫藥健康公司23家。出人意料的是，蘋果、亞馬遜、谷歌這些巨頭科技企業沒有排進前十。

 

 

　　為甚麼沒人願意慢慢變富？有沒有朋友因投資股票而變得富裕？有！但不多。

 

　　甚麼是「慢慢」？就是以5年、10年來作為時間計量單位。比較典型的慢富的努力目標是「十年十倍」。

 

　　為何做到的人不多？因為絕大多數人不願意長期等待，也難做到長期堅守。

 

　　過去十年出現了大量的10倍股，甚至是百倍股。這些公司給投資者帶來了豐厚的回報。亞馬遜在互聯網泡沫破裂後，花了近十年的時間才重新達到約 500 億美元的最高點，而其現在的市值已經達到了 1.4 萬億美元，增長了近30倍。

 

　　大家留意到誠哥神秘的Horizon Venture不斷咁投資高科技創新公司，實際上，李嘉誠的全球投資戰略，以及在資本市場的話語權和影響力，已經被創業者奉為神級的創投教父，能拿到李超人的錢，就是對企業的認可和成功，都是人生的一次飛躍。

 

　　在香港金融圈，類似李嘉誠這樣的巨頭常被視為Old Money，但他們在公開市場做得相對較散，甚至成立幾個不同的Family Offices去做不同的事，在私募股權投資上較為活躍。

 

　　李嘉誠有一個絕招，是他可以把他在香港成功的經驗，完整的跳槽，複製到歐美。

 

　　2021年初以來，全球經濟形勢發生了翻天覆地的變化，包含二級科技公司估值飆升、零利率政策（ZIRP）、通脹、利率上漲，再到大規模的公開市場股票估值調整等一系列事件。因此，現在正是重新審視獨角獸市值狀況的最佳時機。

 

 

　　1.    全球獨角獸的市值仍然主要集中在美國，佔全球市值的 53%，僅三藩市灣區（佔全球 26%）、紐約（佔全球 8%）和洛杉磯（佔全球 6%）這三個城市就佔了 40%；

 

 

　　2. 過去四年內，僅有一家獨角獸的城市數量從 37 增加到 75，這更可能反映了ZIRPacorns的興起（注：指受益於零利率政策成長起來的獨角獸），而非真正的創業公司分散化。如果不是 COVID／ZIRP 時代的倍數過多，ZIRPacorns這類獨角獸的估值可能會遠低於 10 億美元；

 

 

　　3. 三藩市已經成為 Gen AI 獨角獸市值的集中地，佔據了初期市場份額的 81%。但這還只是個開始，未來局面可能會發生變化；自2020 年以來，紐約的全球獨角獸份額已從 5% 增長到 8%。

 

　　在紐約前10大獨角獸中，有6家是 Crypto 公司，3 家是 Fintech 公司，這表明紐約是一個 Fintech／Crypto集群，正在向通用生態系統轉變。


　　當然，創新事物也有很多陷阱，因此要關注國際及科技上的大事，因為大事裏，都是新舊財富在博弈，搞懂這些事物的本質，就知道財富的大概流向，就知道新的事物出現在哪裏。

 

 

 

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