吞嚥困難 | 吞嚥機能有多重要？一個現象反映你的吞嚥能力開始下降！教你5個方法鍛練喉嚨肌肉

人生下半場，最緊要健康。想請大家跟我一起思考：要經營健康的下半場，身體有甚麼機能是最不能衰退的？

當我問朋友們這個問題的時候，都會收到不同答案 ：心臟、雙腿、肺部，這些身體機能當然非常重要，亦不能衰退，但我一直聽，卻聽不到有人提到一個對我們健康也是不可或缺的部分，它很多時都被我們忽略了，那就是--我們的吞嚥機能。

試想想，若我們吞嚥能力下降，將會發生甚麼事呢？（1）飲水和進食有困難，那就無法攝取所需營養和能量。（2）吞嚥能力下降，飲水和進食就會經常「落錯格」、進入氣管和肺，體格健康的，身體會藉著咳嗽的動作去作出防衛反應，把食物咳出來，但若是發生在虛弱的老人家身上，身體已不能作出咳嗽反射，那麼進入氣管或肺的食物就會留在那裏，形成肺炎。所以，當吞嚥能力衰退到很嚴重的話，是很難健康和長壽的。

當我們的喉嚨肌肉開始隨著年齡增長退化的時候，它們就會反應遲鈍，若我們發現飲水或吞口水嗆到的次數比以前頻密了，就得注意，因為那是吞嚥機能開始下降的徵兆。幸好喉嚨肌肉像其他肌肉一樣，是可以鍛練的：

（圖片來源：Envato）

（1） 從現在開始，請有意識地吞嚥：現代人很多時不能專心吃飯，以前是邊吃邊看電視，現在是邊吃邊看手機，而吞嚥這個動作是可以憑無意識的反射動作完成，所以很多人不太在意。請從現在開始有意識地吞嚥，我們專心吃飯，就是有意識地訓練大腦好好地控制喉嚨肌肉。

（2） 儘量「食不言」，若不能做到的話，至少吞下食物後才説話。

（3） 吞嚥時不要仰高頭，應微微低頭收下巴。

（4） 切忌大口大口吃，因為容易「落錯格」，每囗以一湯匙分量為標準，但若巳出現吞嚥障礙的話，每口一茶匙才安全。

（5） 做謝克氏運動（Shaker Exercise）：平躺瑜珈蓆，不墊枕頭，保持肩膀貼蓆 ，只把頭抬高，抬到看到自己的腳趾為上，維持半至一分鐘後，休息一分鐘，連續做三次，每日練習二至三回。謝克氏運動已在臨床應用方面證實，可改善吞嚥障礙的功能。預防勝於治療，最好趁未出現吞嚥機能衰退時，就開始緞練喉嚨肌肉。又，患有頸椎病朋友不建議做此練習。