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28/11/2023

藍白合破局，反添國民黨勝望

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　台灣近期最重大的焦點莫過於「藍白合」破局。雖然反綠勢力結盟失敗，但這並不意味著民進黨總統候選人賴清德躺著都能當選。我認為結果未必那麼悲觀，根據觀察，國民黨候選人因「藍白不合」獲得更多支持，反綠民眾渴望的「下架民進黨」，如今看來反而真的有可能實現。

 

　　正當「藍白合」不歡而散，不少藍營支持者心灰意冷之際，具有綠營背景的《美麗島電子報》公布民調結果，顯示賴清德的支持度，從早前的一度曾超過40%，下跌到這次的31.4%；一向排名第三的國民黨候選人侯友宜，以31.1%躍居第二，緊追在賴清德之後，雙方差距只有區區0.3個百分點；民眾黨主席柯文哲支持度則為25.2%。

 

侯友宜（左）和具深藍背景的趙少康（右）搭配參選，成功吸引國民黨支持者回流。

 

　　當初爭取黨內提名時，侯以不明不白的民調，在黨內出線成為候選人之後，引發國民黨內不少質疑和不認同，尤其他對「九二共識」的表態遮遮掩掩，更讓大批死忠深藍不滿，分散了支持度，導致他被提名以來，民調一直排第三位。

 

　　多得這次「藍白合」風波，民眾黨主席柯文哲犯了嚴重錯誤。在以比民調定出正副總統候選人時，他豪氣地喊出民調在誤差範圍內算侯友宜贏。雖然要藉此動員支持者在民調時表態選他，但絕大多數支持者似乎只想要「藍白合」，目標只是下架民進黨，對誰正誰副沒有太大偏好，讓他在比民調時處於劣勢，最後乾脆推翻協議。

 

　　柯文哲的反覆，讓藍營支持者產生同仇敵愾的心理，如今大勢底定，反而放下心結，以大局為重，因此逐漸歸隊。

  

民進黨候選人賴清德民調正處於下跌趨勢。

 

　　距離總統大選投票還有40幾天，任何意外都會導致支持度重新洗牌。國民黨候選人因此必須至少保持民調第二位，才能引發「棄保效應」而反敗為勝。

 

　　棄保效應經常會在台灣重要的選舉出現，也就是當眼看自己支持的頭號候選人當選無望時，選民會自動自發把票轉投給第二討厭的候選人，以讓頭號敵人落選。要發生這種情況，通常支持度排第二和第三的候選人要拉開一定差距。

 

　　以目前民調看來，賴清德有下降趨勢，而侯友宜和柯文哲則緩慢上升。既然藍營支持者已經歸隊，相信國民黨接下來的策略，反而是調轉槍頭對準柯文哲，讓他的支持度從目前的25.2%，打到20%以下，進而引發棄保效應，讓想要下架民進黨的選民，放「棄」當選無望的老三柯文哲，把選票集中在第二名的侯友宜身上，「保」他擊敗賴清德。

 

民眾黨在全台只推出11名立委候選人，讓柯文哲很難助選場合增加自己曝光率。

 

　　國民黨已就此使出第一招，禁止黨籍立委候選人邀請柯文哲站台助選。這招能命中要害，在於民眾黨在全台及金門、馬祖等外島，總共只推出11名立委候選人，柯文哲競選總統必須要到各縣市拜票，當大部分地區沒有民眾黨候選人時，藉由幫國民黨各地合共73名立委候選人助選，是一舉兩得為自己拉票的好方法。國民黨使出這招，立即大幅削減了柯文哲能博取新聞版面的機會，要拉抬聲勢難上加難。

 

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