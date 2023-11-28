  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
缸邊隨筆
陶冬天下市場最熱點快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

28/11/2023

美經濟，看消費

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　市場繼續留意著美國的經濟表現。上周感恩節的消費情況固然是其中焦點，而投資銀行對美聯儲局減息，也會有截然不同的預期。至於信甚麼或信哪一邊，投資者很容易會企錯邊，還宜審慎再審慎。

 

　　今年感恩節消費情況，市場解讀竟也迥異。根據Adobe Analytics(AA)的一份報告顯示，今年美國「黑色星期五」網上消費交易額達到98億美元新高，同比增長7.5%，優於預期。在「黑五」之前的感恩節，網購消費同比增長5.7%，優於去年同期的2.9%，也略優於AA預測的5.5%。於是AA便預計，今年美國假日總銷售達到2218億美元，同比增長4.8%。

 

　　不過，美國農業局聯合會餐飲調查卻顯示，2023年感恩節大餐人均消費同比下降4.5%，為2020年以來首次下降。此外，美國零售聯合會(National Retail Federation)預測，今年聖誕節消費同比增速或速降至3%，美國假期消費數據也顯示，美國消費支出出現乏力跡象，估計消費是受到持續通脹和高息的壓力。同樣是感恩節消費，一升一跌，信哪一邊？其中關鍵，可能是網上與實體消費的分別。

 

美消費者荷包乾

 

　　不過，有分析認為，美國消費者已荷包乾涸，而今年的「黑色星期五」更被指為「黑旗星期五」(Black Flag Friday)，因它就像美海灘上豎起黑旗警告「不要下水」；或像賽車手遭黑旗示意，要結束比賽。「黑旗」有危險、結束，甚至哀悼之意。對美國消費市場悲觀的觀點主要來自4個觀察：

 

　　（一）、美聯儲局有報告指出，美國有八成基層家庭的財務資源比疫情前還要少。這批家庭佔龐大人口，估計他們的現金儲備今時（2023年第三季）已耗盡，這對社會的影響不容小覷。
　
　　（二）、美國打工仔有一半要靠做兼職來賺更多錢，以紓解因假期消費而造成的財務壓力。根據PYMNTS Intelligence和LendingClub的一份調查顯示，有一半的打工仔除了工資之外，還有其他收入來源，包括做副業或兼職，以及其他幫補。有逾兩成受訪者更表示，假期消費是造成其財務壓力的主因。
　
　　（三）、度假及奢侈品的「報復性消費」已耗盡了儲蓄，並增加了信用卡數的負擔。
　
　　（四）、貧富懸殊惡化。美聯儲局資料顯示，美國1.32億個家庭中，收入最底層的50%，即全國3.31億人口中的1.655億，今時只擁有全國金融資產的2.3%（圖一），哪會有餘錢可供消費？美國中產階級擁有的總資產百分比也一直在下降（圖二），這也進一步解釋了第二個原因：為甚麼美國有一半的打工仔需要加班或兼職的現象。如果感恩節或「黑五」的消費市道真的不好，那可能便預示著美國的消費力薄弱，甚至已被通脹掏空了。

 

 

 

　　不但市場對美國近日消費市道的看法可以「向左走，向右走」，連投行對減息政策的預期，也可迥然不同。留意，今時投行已只集中討論減息，而不是加息或更高利率，持續更長時間(higher for longer)了。

 

大摩：深度衰退　高盛：經濟軟著陸

 

　　瑞銀最近估計，美聯儲局將早於明年3月便開始減息。另有兩大投資銀行：大摩和高盛，卻分別預期美經濟將出現深度衰退，以及經濟「軟著陸」。與大部分投行一樣，大摩和高盛都預期明年減息，只是減多減少有別，也取決於對經濟表現的預期，而它們預期美經濟的分歧，主要可能在失業率上（表）。

 

 

　　今時投行普遍認為，美國在未來12個月，約有六成機會出現經濟衰退（即有約四成機會不會衰退），但高盛卻認為衰退的機會小於兩成，在投行中，這無疑是較少數的意見。

 

投行認為衰退無可避免，是因為：

 

　　(1)、美國人的信用卡拖欠率上升。今時美國人信用卡拖欠率已超越了2019年的高點，即使美國第三季GDP增長率高達4.9%，也是近兩年以來最亮麗的表現，經濟似好，但第三季的消費卻特別多，遂令信用卡拖欠率，甚至違約率（「走數率」）大幅上升。美國人荷包乾涸，也影響到市場資金枯竭。

　　疫情期間，美國政府曾為民眾提供不少經濟支援，但從美國人的儲蓄率一直下降可知，美國人已花光了政府所給予的援助金；花光後，那些人若沒有改變自己的消費習慣，在通脹高企的壓力下，惟有碌卡消費，容易導致拖數或走數。

　　(2)、消費者信心下降。當碌卡消費一族以債冚債，其後醒覺到循環貸款利息可高達22%時，便會導致消費者信心下降。不過，有分析則指出，這只是美國消費人口中，尤其是年輕人普遍的現象，會否蔓延到中、老年人的消費，有待商榷。

　　(3)、零售旺季聘請人數下降。同樣與感恩節消費市道有關，但今次是老闆因素。在感恩節至聖誕前這段期間，零售商少請了人。如果對第四季的生意樂觀，零售老闆聘請臨時工、兼職的態度便不會這樣。10月份招募員工較少，可見零售商除資源較為緊張之外，對旺季生意額的預期也很審慎。

　　(4)、油價。外圍因素方面，油價曾於9月一度超越2022年的高位，並即時拉高了通脹，但今時美國1加侖汽油已回到3.4美元水平，更跌破了2021年的水平，即是11月油價比前年更平（圖三），遂認為通脹下行將成趨勢。

 

 

不能只看「老闆數字」

 

　　有人認為，今時消費市場的感覺雖不特別好，但公司市場（或稱「獲利市場」）卻不差，其中美國5大科技股公布的業績都比市場預期為好。如果企業獲利是先行指標，PPI應該領先於CPI，以反映經濟實際表現，因為企業會比消費市場、一般消費者更加敏感。加上美國中、老年人暫沒有違約的跡象，包括房貸等。美國人負債狀況還算好，因此不會帶來系統性風險。

 

　　不過，筆者認為，以上觀點都只看「老闆數字」，如果一般消費者床頭金盡、口袋無錢，經濟怎會好起來？美國真正的經濟狀況，看美國人的消費便知。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

我要回應

更多缸邊隨筆文章

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk