人才荒 ︳ 建造業意外頻生難吸新血入行！商會會長2大應對策略：善用科技將地盤工廠化＋創新程式助工作！

未來十年，多項大型基建及運輸基建將相繼動工，惟建造業前線工作需要「好天曬、落雨淋」，加上近月工業意外頻生，業界要吸引新人入行的難度又再提升。

香港建造商會會長林健榮（左）及義務秘書暨環保小組及健康與安全小組主席王紹恆（右）表示，該商會早前成立可持續發展嘉許計劃，助行業建立ESG資料庫。（梁偉榮攝）

香港建造商會會長林健榮及義務秘書暨環保小組及健康與安全小組主席王紹恆（Rex）表示，增強培訓及加快建立安全文化，必然是重要的著眼點。同時，還會鼓勵採用創新科技提高生產力，增加入行誘因。

建造業長期面對人手短缺問題，考驗業界在人力資源及安全管理方面的規劃能力。林健榮強調，需要以兩大應對策略方向：1.由於在利用科技方面，始終需要時間熟習及不斷改進技術，因此短期需要輸入勞工，中長期則需要透過培訓，將地盤工廠化，盡可能將建築工序轉移至廠房進行，以減省人手。

2.讓人才了解行業採用創新科技後，工作並不辛苦，「只需一部Tablet（平板電腦）在手，透過程式即可進行工作。」

成立青年會 培育業界未來領袖

一個城市的發展離不開建築，未來亦持續有不同基建項目。他指出，這也是一前景穩定的行業，期望新晉人才了解到行業引入新技術提升效率、專業形象，為此感到自豪之餘，亦大大增加其入行興趣。

林健榮又稱，為年輕人才提供交流機會、助學金及獎學金等，也是培育未來人才及吸引他們深耕行業的好例子。該商會亦早於2011年成立青年會（HKCA YMS），培育年輕人成為建造業未來領袖，會員分別來自專上教育院校就讀建造相關課程的學生。「近年還將宣傳工作帶進中學，及早教育學生有關建造業的安全知識。」

王紹恆（Rex）透露，目前該青年會已有逾萬人，也會邀請其院校的師兄師姐作分享，並在中學以話劇形式宣傳等，盼增加互動性，以及透過朋輩角度了解行業，提升關注度。

建安全文化 了解痛點實際支援

此外，針對工業安全方面，雖然港府在今年4月修訂法例，提高職安健罪行罰則，同時表示改善工務工程招標制度，加強保障建築工程安全。然而，近月的致命工業意外仍接二連三發生。

林健榮直言，要達致真正安全，「不能只靠罰或宣傳」，業界必須共同努力保障工程安全，「一個團體不論做了多少工夫，但倘若任何一個持份者不遵守，結果也是一樣。」他認為建立安全文化是解決安全隱患的重要方法，惟安全文化也絕非由單一項目建構，需要多管齊下。

除了研究意外發生的成因以改善系統，他指現時亦有積極帶領商會與其他持份者共商，了解工人遇到的痛點是甚麼，有何實際落地支援；以及善用科技，加快推動文化。

林又指，工人完成7小時培訓，持有綠卡（平安卡）即可入地盤，因此希望可以及時更新培訓內容，加強教育及培養工人的安全意識，讓他們更全面了解可以採取甚麼安全措施應對各種情況。