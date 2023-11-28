逆全球化來襲！全球高通脹、資源分配失衡問題浮現！對香港有甚麼影響？一切由貿易戰說起

多年來全球化、地球村概念等一直掛喺嘴邊，加上科技進步令各國聯係日益緊密，一步步走向全球一體化。不論係人與人之間溝通，還是係企業生意往來，各國間經濟體系，近十年連成一線不可分離。但疫情出現、俄烏同以巴戰爭、貿易戰等，都令全球化鎖鏈慢慢被剪斷，促成近年逆全球化嘅開始。

2018年貿易戰可以講係為逆全球化開揭開序幕，而疫情同戰爭只係一個趨化劑。貿易戰開始前，不少企業為減低成本，都將工廠轉到其他人力/ 開發成本較低嘅國家，令其成為公司「後工廠」。但中美貿易戰開始後，企業生產成本同貿易成本增加，佢哋開始將工廠由中國移到其他國家，部份國家成本比貿易戰前更平。當疫情出現後，不少國家鎖國導致物流成本大增甚至中斷，令部份企業被迫將生產線轉回自己國內，而部份國家亦將經濟系統變回內循環，希望盡量自給自足。後來到俄烏戰爭造成能源危機，能源價格上漲進一步加速通脹。以上問題加起來後影響長遠國家經濟系統，當情況難以短時間內解決時，最終結果只會令各國一步步脫鈎，變成逆全球化。

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逆全球化除咗令世界倒退，另一問題係資源分配將會失衡。其實全球化多年來最大好處係，各國能夠有較地發揮資源，較貧窮國家可以靠出口勞動力賺錢，先進國家則出口技術，不論人力資源還是係獨有能源或產業，各國都能夠互補不足，令全球生產力最大化。但如果逆全球化進一步發展，不論係政治定成本問題，資源都難以依靠進出口，巿民同企業對能源、糧食、技術嘅負擔就會增加，令原本高通脹問題雪上加霜。其後貨幣、政治等亦開始不穩，最後更可能令國家步入衰退。

逆全球化影響看似好遠，其實對香港大眾嚟講都十分近。短時間除全球物價上漲外，另外香港雖然並無銷售稅或關稅，但香港十分依賴進口貨物，進出口同物流成本增加可能令貨品進口數量減少，價格再一步上升。而另一方面影響來港旅客消費習慣，同時亦影響民生用品價格，長遠改變大眾消費模式。

不少人認為全球化／逆全球化係一個週期，將來只會不斷循環下去。其實如果以超長遠角度睇，全球化仍然係大勢，中間雖然經歷不少難關，但只要循環持續，最終都會走向全球化。