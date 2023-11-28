李嘉欣大美人變路人甲？上海被野生捕獲靚女粉絲成功合照！網友：拍出李嘉欣是你粉絲的感覺

大美人李嘉欣貴為港姐冠軍，自然艷壓群芳，最近有女網友在上海野生捕獲李嘉欣，令她的真實狀態曝光；現年53歲的她依舊靚爆鏡，又友善答應網友合照。不過，因女網友本人身高外形太出眾，竟然更加搶鏡，令大美人驚變路人！

李嘉欣分享日常恩愛照，平淡而幸福。

許晉亨與李嘉欣十分恩愛。

李嘉欣與老公許晉亨日前結婚15周年，她上載夫婦的恩愛合照，留言道：「15 years and counting… so happy we found each other.Happy Anniversary!（15年了，還在繼續，很高興我們找到彼此，結婚周年快樂！）」相中，夫婦坐在街頭，李嘉欣倚在老公身邊，外形衣著襯到絕。

原來這張恩愛照片是在上海拍攝，有女網友分享在當地野生捕獲大美人的經過。網友寫道：「午飯間偶遇，先是酒店看到許先生（許晉亨），午飯後買咖啡時又遇見了，我們閒聊了幾句，（李嘉欣）本人真是又美又溫柔，還問我是不是model。」網友更拍了vlog，笑言要「看看路人視角下的她有多美」，網友說：「她的狀態真的很吸引我，周圍只有我認出了她。合影的時候，我剛想側身她已經先側過來了，所以我只能微微站直，不然我倆太像雙開門了。」她大讚李嘉欣：「人很nice，和先生也很恩愛，不過更吸引我的是她的狀態，鬆弛（從容）又大氣，祝美人上海之行愉快順利！」

女網友分享合照及側拍，路人視角下的李嘉欣狀態大勇，明艷照人；而女網友本身亦是靚女一名，加上擁有1.8米模特兒身高，比約1.71米高的李嘉欣高半個頭，令她企在大美人身邊竟然毫不輸蝕。網民讚女網友比李嘉欣更搶鏡，皆因大美人輸在身高：「你拍出了李嘉欣是你粉絲的感覺」、「我以為左邊的是哪個女明星，看了半天，發現右邊是李嘉欣」、「臉在身高面前不值得一提」、「高真的有莫大的優勢」等等，女網友亦有回覆：「是我的身高搶镜了。」此外，影片中，許晉亨一直拖實老婆的手，當李嘉欣上前拍照，許晉亨亦輕擁太太腰肢，甚有紳士風度。