區選繽紛日12.9登場！5大活動亮點︰大型戶外音樂會 / 古董巴士展覽 / 額外綠綠賞積分！邊啲指定博物館免費入場？

離區議會選舉尚餘 1 個多星期，行政長官李家超今日（28日）出席行會前公布將於 12 月 9 日舉行「區選繽紛日」，讓大家區選前一天增加投票氣氛，全港各區當日均會舉行不同活動，包括大型戶外音樂會及無人機表演、日間海濱繽紛活動、免費開放指定文娛場館等。

區選繽紛日亮點｜01 日場版「區選夜繽紛」+大型戶外音樂會

灣仔海濱、觀塘海濱於 12 月 9 日將舉行 2 場日場版「夜繽紛」活動，康文署也會在 6 個室外場地舉辦「區選樂繽紛」，將安排不同種類、包含體育元素的活動。當晚也會舉辦一場大型戶外音樂會及無人機表演，並由多個電視台聯播。

區選繽紛日亮點｜02 指定博物館免費入場+參觀歷史建築和古蹟優惠

香港科學館、香港太空館、香港藝術館及濕地公園當日也可免費入場。另外政府亦會提供多項參觀歷史建築和古蹟的優惠。

（圖片來源︰香港濕地公園 Hong Kong Wetland Park）

值得一提，康文署日前宣佈為響應「香港夜繽紛」，轄下的香港藝術館、香港科學館及香港太空館將於逢星期五、六、日及公眾假期延長開放至晚上 10 時（除 12 月 24 日及 31 日實施特別開放時間外），直至至明年 1 月1 日。太空館天象廳則於每個特別延長開放的晚上，加開天象電影節目，讓大家好好逛展覽。

區選繽紛日亮點｜03 九巴推古董巴士、電動巴士展覽+親子繽紛遊樂日

環境及生態局將聯同九巴在荔枝角車廠推出古董巴士和電動巴士展覽。另外，教育局也將舉辦「親子繽紛遊樂日」 大募集活動，鼓勵全港中小學及幼稚園的家長學生，透過親子活動多認識自己居住的地區。

（圖片來源︰九龍巴士官網）

區選繽紛日亮點｜04 紀律部隊主題攝影展

中央圖書館將設有《使命》攝影展，以保安局 6 支紀律部隊和 2 支輔助部隊為主題，亦會為學生安排講座和導賞團。

區選繽紛日亮點｜05 回收可獲額外「綠綠賞」積分

若大家在 12 月 9 日到「綠在區區」社區回收網絡進行回收，則可獲得額外「綠綠賞」積分。

（圖片來源︰李家超 John KC Lee）