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28/11/2023

網絡安全 | 2023常用密碼排行！Top 10密碼不足一秒即被破解！社交平台多用疊字！電郵用國家名做Password？金融戶口密碼看出你的鍵盤習慣？

#電郵 #戶口 #VPN #密碼 #NordPass #黑客 #金融 #網絡安全 #詐騙 #社交平台 #排行榜 #入侵 #常用密碼 #password #Facebook #Pantry熱話 #生活百科
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Text: Kennis Wong

　　最近編輯收到垃圾郵件，寄件者說明自己是黑客，試圖恐嚇已入侵電腦，必須進行一場「比特幣Bitcoin交易」，郵件最終還寫下了「未來建議」，叮囑要定時更改密碼。雖然明顯是一個詐騙郵件，但他給予的忠告言之有理，但密碼的安全性也相當重要。VPN 服務供應商NordVPN推出的密碼管理器NordPass近日發表最新全球常用密碼，很多組合不用1秒就能破解，容易被入侵！即睇有沒有你的密碼選項在內！

 

閱讀更多：即睇2022年常用密碼！

 

　　NordPass搜集了35個地區或國家的常用密碼，並仔細地分為整體及8個類別，包括社交平台、電郵等，大部分常見密碼都可以短時間破解，大家千萬不要貪圖方便，忘卻了安全性，一旦被入侵就有排煩！

 

（圖片來源：Envato）

 

數字密碼仍是大家至愛？首十位不足一秒即破解！

 

　　現在很多網站也要求使用者設定高強度的密碼，不能單憑數字或英文字母就過關，但仍有很多網站只要求簡單輸入短密碼，這時候很多人也只用數字，但原來十分危險！首十名全部不多於1秒就能入侵，更有7款組合是只以數字組成！第1名就是「123456」，有450多萬人次使用，更被評為世上最糟糕的密碼，宏觀多個類別，有5次被列為最常用密碼，其他十強數字名單還有「12345678」、「123456789」、「1234」等。另外，第2名雖然不是數字，但「admin」這個密碼亦有很多人使用，超過400萬人次，不想被「一秒拆解」，記得在設定密碼前花多一點心思！

 

（圖片來源：NordPass）

 

Top 10全球常用密碼：使用次數

 

1. 123456：4,524867次

2. admin：4,0088,850次

3. 12345678：1,371,152次

4. 123456789：1,213,047次

5. 1234：969,811次

6. 12345：728,414次

7. password：710,321次

8. 123：528,086次

9. Aa123456：319,725次

10. 1234567890：302,709次

 

下一頁：即睇社交平台及電郵常用密碼！

 

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