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28/11/2023

人情公價2023 | 結婚開支衝破$40萬！擺酒酒席、婚攝樣樣加！禮金中位數$XX,888！人情4年不變？齋收餅卡畀幾多？即睇高級酒店／婚宴場地／午宴人情公價

#打工仔 #人情 #婚宴 #教堂 #註冊處 #結婚 #新人 #酒席 #婚紗攝影 #蜜月旅行
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　　隨著疫情減退，近半年一班新人終於可以擺酒好好慶祝自己的大日子！加上年末天朗氣清，很多新婚夫婦都會在這段時間發放「紅色炸彈」，大家近期是不是收到手軟，密密送上人情祝福？結婚資訊媒體生活易（ESDlife）公布「2023年結婚消費調查」之結果，發現各項結婚開支全線向上升，人情又有沒有跟隨「加價」？

 

新人結婚開支衝破$40萬！

 

　　生活易於今年9月至11月期間訪問了1,033對於2023至2025年間結婚的新人，了解他們的總開支及消費模式。婚宴酒席、首飾、婚紗相及婚禮攝影等樣樣都是錢！今次調查發現每項開支全線增加！其中對比2022年增幅最多的就是婚宴酒席，平均每對夫婦花費約$17萬，相比2022年約$15萬增加15%，連圍數亦回復至2019年疫情前的數目，達至19圍！不過2019年平均花上$18.5萬左右，現在的花費相對便宜。第二大增幅的是婚禮或婚宴攝影攝錄，新人們平均使用$1.7萬在此，比2022年約$1.6萬增加9%！而婚紗攝影及婚紗禮服購買或租賃亦花多了8%開支。總括所有開支，每對新人平均結婚開支衝破$40萬，高達$419,751，比2022年升了9%！

 

（圖片來源：Envato）

 

主要結婚項目開支的變化（2023年平均數）（增幅）

1. 婚宴酒席（$170,886 ）（15%）
2. 婚禮／婚宴攝影攝錄（$17,105 ）（9%）
3. 婚紗攝影（$27,456 ）（8%）
4. 婚紗禮服購買或租賃（$13,557）（8%）
5. 化妝髮型及其他（$28,560 ）（7%）
6. 結婚首飾及戒指（$114,257）（5%）
7. 蜜月旅行（$47,930）（4%）

 

下一頁：即睇人情公價平均數！

 

 

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