離婚 | 為甚麼有些人特別容易離婚？4種不同人格特質，邊種最易令雙方關係缺乏滿足感而分開？

上個月章子怡和汪峰宣布離婚，此單新聞引起內地網民頗多討論。關於他們離婚的因由，我們外人不知內情，任憑如何說，也屬揣測。每一對結了婚很久而決定分開的夫婦，都有其必須要這樣做的原因，兩個成年人的感情事，其他人干涉不來。但由於他倆是名人，他們的感情事就無可避免地放在傳媒燈光底下供人評論了。就這兩位名人離婚的新聞，有網民問：「是否某些人特別容易走上離婚的命運呢？」我對名人離婚的新聞沒興趣，但卻對這個問題感到非常有趣，此乃這篇文章的焦點。

Helen Fisher博士是非常著名的生物人類學家，專門研究生物演化、遺傳學、人類適應與變異、型態學的機制，她花了很長時間去研究人類腦分泌系統（brain systems），發現有4種不同的腦分泌系統，標誌著4種不同的人格特質（personality traits），分別是多巴胺（Dopamine）系統、血清素（Serotonin）系統、睪固酮（Testosterone）系統和雌激素（Estrogen）系統。

(1) 那些展現到多巴胺（Dopamine）系統的人，有以下這些特質：好奇、隨心隨意、具創新精神、喜歡冒險、試新事物、接受新想法、容易感到悶。Fisher稱這種人為探險家（Explorer）人格。

(2) 屬於高度血清素（Serotonin）系統的人，是保守、傳統、謹慎、和順從大隊的。他們習慣跟從指示和規則，會信服和尊重權威，亦喜歡秩序、預備和計劃。Fisher給這種人格起了一個名字，叫建設者（Builder）。

(3) 被睪固酮（Testosterone）系統主導的人，不會轉彎抹角、有自信、亦會堅持己見。他們會很專注自己在意的事，卻可以對其他事莫不關心。他們對別人的情緒不太敏感，說話直白，遇上令他們激動的事，可以很火爆。Fisher稱這種人為話事人（Director）人格。

(4)那些很展現到雌激素（Estrogen）系統的人，通常都展現一種母性的特質--有同理心、重視和懂得溝通、著重信任和關係、喜歡在關係中擔任滋潤的角色。Fisher稱這種人為交涉者（Negotiator）人格。

四種不同腦分泌系統，呈現四種不同的人格，根據Fisher分析，探險家（Explorer）人格和話事人（Director）格容易離婚，皆因前者坐不定、喜歡新鮮感、新刺激，後者脾氣火爆、又不善溝通，容易令對方在關係中缺乏滿足感。