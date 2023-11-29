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29/11/2023

港股的波動機制

#理財
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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

　　港股市場的波動調節機制（Volatility Control Mechanism，以下簡稱VCM）在2016年由港交所推出。港交所的VCM機制，旨在市場交易過程中，降低股份突如其來的波動，進而降低市場出現系統性風險的機會，但並非所有港股都適用於這個VCM機制。根據港交所資料，這個機制僅涵蓋所有恒生綜合大型股、中型股及小型股指數成分股、SPAC 股份、SPAC 權證及合資格的交易所買賣產品。

 

 

 

　　這個VCM機制的原理是，如果在某個時間點，一隻股份的成交價格觸及5分鐘前參考價的±10%（針對大型股）、±15%（針對中型股）和±20%（針對小型股），該股份的股價將進入為時5分鐘的冷靜期。在冷靜期，股份價格只能在預先設置的上下限區間內波動。而5分鐘的冷靜期過後，股價將恢復正常交易並重新進入VCM機制的監察之下。

 

　　對比外圍市場，港交所的波動調節機制具自身特點，由於它透過在機制觸發時間內限制報價的上下限，因此它仍處於交易狀態；而美國的熔斷機制，一旦被觸發，則會導致股份出現短暫的停止交易，此乃VCM與美國熔斷機制的最大分別。而港交所的波動調節機制結束後，股份的報價可以進入下一個區間的上下限報價，對比內地的漲跌停板機制，全日交易時間段，設置了當日交易範圍最高及最低的限制，這是VCM與內地股市漲跌停板機制的最大分別。

 

　　在證券市場交易中，導致個股或指數出現波幅變化的原因有多種，例如突如其來的消息（例如業績公告）、重要股東持倉在短時間內大幅變動（例如股東被強行平倉）、或者市場氣氛（例如恐慌性拋售）等。而VCM機制，則主要偏重於對市場氣氛、市場情緒所帶來不尋常波動的管控。因此，理論上，VCM機制對於某些情況的作用會相對明顯，例如恐慌性拋售。當單一股份或指數出現爭先沽售、「人踩人」式的價格下跌時，投資者的情緒就容易受市場氣氛困擾，一時作出「跟風」或不明智操作。

 

　　在VCM機制下，個別投資者的不理性行為經過一段時間冷靜後，開始逐步回歸理性，那麼波動調節機制將會發揮出其功效。但是，如果是突然其來的利空消息導致個股或大市的基本面出現變化，那麼即使波動調節機制雖然在短時間內將價格穩定，機制調節過後，亦無法阻止個股或大市未來進一步向下，畢竟價值才是最終決定任何資產定價的首要因素。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撰文：光大證券國際證券策略師　伍禮賢

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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